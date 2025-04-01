Государственная пошлина, алименты, семейные споры: как изменились правила с 1 апреля
1 апреля 2025 года вступают в силу разработанные Министерством юстиции поправки к Гражданскому процессуальному закону, которые улучшат доступ населения к судебной системе, укрепляя справедливость и законность. Поправки предусматривают более эффективную временную защиту от насилия и более справедливое определение судебных расходов в семейных спорах, упростят порядок расчета государственной пошлины, а также усовершенствуют процедуру предупреждения о принудительном исполнении, сделав ее быстрее и проще.
Более эффективная временная защита от насилия
Изменения направлены на улучшение временной защиты от насилия. Снижается возможность подачи необоснованных заявлений в суд об отмене временной защиты от насилия. Зачастую такие заявления подаются повторно без изменения фактических обстоятельств дела. Поэтому впредь, если заявление о замене или отмене меры временной защиты подано менее чем через три месяца после рассмотрения предыдущего, суд может рассмотреть его в письменном производстве, и принятое решение не подлежит обжалованию. Это снизит количество необоснованных заявлений и предотвратит затягивание процесса.
Срок прохождения курса по снижению агрессивного поведения будет сокращен — с одного года до шести месяцев после решения суда. Если ответчик начнет курс в течение трех месяцев, он оплатит 10% стоимости курса, если позже — всю сумму полностью.
Справедливое определение судебных расходов в семейных спорах
В делах о разводе, опеке и праве на общение суд будет учитывать не только имущественное положение сторон, но и принципы справедливости и соразмерности. Значение может иметь, кто способствовал распаду брака, кто чинит препятствия в разводе, кто уклоняется от выплаты алиментов, а также другие обстоятельства, связанные с рассмотрением дела.
Укрепление порядка получения алиментов детьми должника
Поправки запрещают судебным исполнителям обращать взыскание на алименты, получаемые должником в объеме, установленном решением суда, нотариальным соглашением или решением Администрации фонда гарантии алиментов. Также нельзя будет взыскивать компенсации, выплаченные государством жертвам преступлений. Цель изменений — обеспечить детям должников получение алиментов в полном объеме.
Прозрачный порядок государственных пошлин в гражданских делах — в большинстве случаев сумма снизится
С 1 апреля государственные пошлины в Гражданском процессуальном законе будут фиксированными, без сложного процентного расчета. Каждый человек сможет легко узнать сумму пошлины, не прибегая к вычислениям. В результате изменений уменьшится пошлина по искам на сумму до 40 000 евро, поскольку именно таких исков большинство. Установлен также максимальный размер пошлины — 25 000 евро.
Часть расходов, связанных с рассмотрением дела, будет включена в государственную пошлину, что упростит расчеты. Суду не нужно будет отдельно рассчитывать и взыскивать эти расходы — они будут взысканы в пользу выигравшей стороны. Это исключит возбуждение дополнительного исполнительного производства против должника, если он не оплатит расходы в срок.
Упрощенная процедура принудительного исполнения обязательств
Упрощенная процедура исполнения обязательств по предупреждению — это ускоренный и более дешевый способ взыскания долгов, не вызывающих споров. Суд отправит должнику предупреждение о принудительном исполнении платежного обязательства с формой ответа, в которой он должен указать, признает ли долг или имеет возражения. Ранее предупреждение вручалось лично под подпись, и если вручение не удавалось, заявление оставлялось без рассмотрения. Теперь предупреждение будет направляться на официальную электронную почту или заказным письмом по месту жительства. Неполучение письма не станет препятствием для суда принять решение о принудительном исполнении.
Новая процедура обязывает должника активно действовать, чтобы оспорить долг, иначе возможна немедленная принудительная реализация. Только поданные в срок возражения или погашение долга являются основанием для прекращения дела. Если должник не отреагирует, будет считаться, что он получил предупреждение и не возражает, и суд примет подлежащее исполнению решение. Нововведение мотивирует должников быстрее решать свои долговые обязательства, избегая судебных процессов и дальнейшего роста задолженности.