Государственная пошлина, алименты, семейные споры: как изменились правила с 1 апреля

Упрощенная процедура исполнения обязательств по предупреждению — это ускоренный и более дешевый способ взыскания долгов, не вызывающих споров. Суд отправит должнику предупреждение о принудительном исполнении платежного обязательства с формой ответа, в которой он должен указать, признает ли долг или имеет возражения. Ранее предупреждение вручалось лично под подпись, и если вручение не удавалось, заявление оставлялось без рассмотрения. Теперь предупреждение будет направляться на официальную электронную почту или заказным письмом по месту жительства. Неполучение письма не станет препятствием для суда принять решение о принудительном исполнении.