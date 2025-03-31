Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 00:11
В Смилтенском крае автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину - он скончался
В субботу после захода солнца в Смилтенском крае, на автодороге Велена–Виреши, произошла смертельная авария. Погиб мужчина среднего возраста, который, по словам водителя, мог лежать на проезжей части. Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагедии, сообщает "Degpunktā".
"Мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, наехал на человека, лежащего на проезжей части. Пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила представитель Видземского управления полиции Зане Васкане.
Погибший — мужчина 1986 года рождения, находившийся на проезжей части. В рамках уголовного процесса назначены экспертизы. Полиция выясняет, находился ли погибший в состоянии алкогольного или иного опьянения.