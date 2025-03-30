Существенные изменения в магазинах и на рынках с 1 апреля: необходимо обеспечить возможность расплачиваться карточками, но не везде

Например, если торговое предприятие ведет деятельность в трех магазинах и в двух из них годовой оборот превышает 50 000 евро, а в третьем — меньше, то POS-терминал обязательно должен быть только в первых двух магазинах (структурных подразделениях предприятия), а в третьем — нет. Также POS-терминал не обязателен на ярмарках или уличной торговле, если она длится менее десяти дней. В свою очередь, в автолавке, которая регулярно объезжает окрестные волости и чей годовой оборот превышает 50 000 евро, должен быть мобильный POS-терминал, а торговля регистрируется как хозяйственная деятельность типа "выездная услуга". То же самое касается и постоянных стендов на рынках.