Существенные изменения в магазинах и на рынках с 1 апреля: необходимо обеспечить возможность расплачиваться карточками, но не везде
С 1 апреля вступают в силу поправки в закон "О налогах и пошлинах", согласно которым в местах торговли и оказания услуг клиентам обязательно должна быть обеспечена возможность безналичной оплаты, то есть с помощью банковских карт. Однако это касается не всех торговцев, а только тех мест, где оборот за предыдущий год превысил 50 000 евро. Jauns.lv разъясняет, где в дальнейшем обязательно должны быть POS-терминалы (мобильные или стационарные устройства, обеспечивающие безналичные расчеты).
Например, если торговое предприятие ведет деятельность в трех магазинах и в двух из них годовой оборот превышает 50 000 евро, а в третьем — меньше, то POS-терминал обязательно должен быть только в первых двух магазинах (структурных подразделениях предприятия), а в третьем — нет. Также POS-терминал не обязателен на ярмарках или уличной торговле, если она длится менее десяти дней. В свою очередь, в автолавке, которая регулярно объезжает окрестные волости и чей годовой оборот превышает 50 000 евро, должен быть мобильный POS-терминал, а торговля регистрируется как хозяйственная деятельность типа "выездная услуга". То же самое касается и постоянных стендов на рынках.
Борьба с теневой экономикой
Служба государственных доходов (VID) разъясняет порталу Jauns.lv новые нормы закона: "Чтобы обеспечить предпринимателям качественную и упорядоченную деловую среду, способствующую развитию предприятий и повышению их конкурентоспособности, в сотрудничестве с отраслевыми экспертами Министерство финансов реализует План по ограничению теневой экономики на 2024–2027 годы. Следует подчеркнуть, что среди организаций, занимающихся исследованием теневой экономики, существует единодушие в том, что ее способствует неконтролируемый оборот наличных денег. Соответственно, контролируя и сокращая оборот наличности, можно уменьшить объемы теневой экономики в стране. Таким образом, одной из мер Плана по ограничению теневой экономики является ограничение оборота наличных средств. Как подчеркнуто в Плане по ограничению теневой экономики, "учитывая, что наличные деньги как инструмент часто используются целенаправленными участниками теневой экономики, необходимо создать такую систему, при которой получение нелегальной наличности будет коммерчески непривлекательным. В то же время следует также способствовать популяризации цифровых платежей, мотивируя общество в повседневных сделках использовать наличные реже, что снизит привлекательность использования наличных и для целенаправленных участников теневой экономики".
Таким образом, чтобы способствовать использованию безналичных расчетов в розничной торговле, а также при предоставлении услуг, необходимо было найти решение, при котором налогоплательщики, чей годовой оборот позволяет предположить возможность приобретения услуги по приему безналичных платежей, должны обеспечить своим клиентам возможность рассчитываться за сделки и безналично.
Разнообразие POS-терминалов
Одновременно Служба государственных доходов (VID) указывает, что пункт 1.7 статьи 30 закона "О налогах и пошлинах" не предусматривает обязательного требования для налогоплательщика устанавливать банковский POS-терминал для обеспечения безналичных расчетов. Одним из способов безналичной оплаты также является выписка счета за оказание услуги или продажу товара с последующей оплатой путем перевода на указанный налогоплательщиком счет.
Для обеспечения безналичных расчетов существуют различные технологические решения POS: стационарные, мобильные, встраиваемые, переносные, мини-терминалы и другие. С начала 2024 года в Латвии достигнут значительный прогресс в расширении предложения POS-терминалов — несколько кредитных учреждений начали предлагать возможность использования POS-терминала прямо в мобильном телефоне. "Налогоплательщик может выбрать наиболее подходящее и выгодное для себя решение для безналичных расчетов", — отмечает VID.
Существуют различные технологические решения POS-терминалов. Их стоимость зависит не только от типа терминала, но и от количества транзакций и типа платежной карты. Предприниматели могут выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Изучив предложения крупнейших банков Латвии, портал Jauns.lv установил, что в среднем абонентская плата за POS-терминал (в зависимости от типа) составляет от 12 до 25 евро в месяц, а за одну операцию чаще всего взимается 0,9–0,99% от суммы сделки плюс один-два евроцента. В то же время использование инструмента безналичной оплаты через смартфон обойдется торговцу примерно в 10 евро в месяц.
Лавки не закроются
Сколько торговых точек должны были обзавестись POS-терминалами к 1 апреля, VID сказать не может — таких данных у службы нет. Вместе с тем ведомство подчеркнуло, что в связи с новыми требованиями "закрытие торговых точек не прогнозируется".
Такого не ожидает и член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис: "В целом инициатива не вызвала значительных возражений, поскольку ожидается, что в результате ее реализации удастся сократить теневую экономику и повысить удобство для клиентов. При разработке инициативы и определении порогового значения, с которого POS-терминалы становятся обязательными, учитывались также коммерческие затраты, чтобы обязательство не касалось компаний с малым оборотом, для которых это было бы экономически необоснованно".
Хотя требование установить POS-терминалы и необходимость подключения к интернету могут повлечь за собой дополнительные расходы для предпринимателей, они относительно невелики, а на рынке доступны различные решения (в том числе POS-терминалы с абонентской платой и без, с разными тарифами за каждую операцию). Поэтому нет оснований полагать, что это требование приведет к закрытию торговых точек. Также следует учитывать, что цифровизация платежей может повысить производительность предприятия, а потому она является желательной и заслуживает поддержки.