Министр хочет разрешить отстрел медведей в Латвии - но это не должно быть "развлекательной охотой"
Министр земледелия и пчеловод Арманд Краузе обещает рассмотреть возможность ограничения численности медведей, а именно – разрешить их частичный отстрел.
В передаче "Krustpunktā" на Латвийском радио он рассказал, что 20–30 лет назад в Латвии было всего несколько медведей, а сейчас специалисты лесной отрасли утверждают, что их около 120. Поэтому необходимо задуматься об ограничении этой особо охраняемой популяции, чтобы их численность не увеличивалась слишком быстро. Краузе заявил, что это вопрос безопасности людей, так как один из медведей уже напал на работника компании Latvijas valsts meži.
Упомянутое нападение произошло 15 марта 2022 года в дневное время в лесном массиве Жигури. Лесник осматривал молодые еловые посадки и, судя по всему, потревожил медведицу с детенышами. Он услышал писк из чащи, подумал, что это заяц, хлопнул в ладоши, но из ельника выбежал медведь и бросился на него.
Мужчина попытался убежать, но упал. Медведь схватил его за ногу и сильно укусил, но затем развернулся и скрылся в лесу. Лесник смог самостоятельно добраться до больницы в Балви, где врачи наложили ему шесть швов на стопу. От более серьезных последствий его спасли плотные рабочие сапоги.
Пчеловоды получают компенсации
Как правило, медведи избегают людей, и это был первый за более чем 100 лет зафиксированный случай нападения в Латвии. Чаще всего они разоряют пасеки. В 2017 году трое пчеловодов впервые получили компенсации за ущерб от медведей – в общей сумме 1874 евро.
В последующие годы сумма компенсаций увеличивалась. Например, в 2019 году было принято 16 решений о выплате 20 985 евро (за 113 разрушенных ульев), в 2022 году – 12 решений на сумму 13 286 евро (за 86 ульев и 28 поврежденных пчелиных домиков). В июне прошлого года двум пчеловодам выплатили 4313 евро. Единственный способ защиты от медведей – установка электрических заборов.
Необходима политическая воля
Еще в сентябре прошлого года обсуждалась возможность разрешения ограниченной охоты на медведей, как это сделано в Эстонии. Там их численность достигает 1000 особей, причем на меньшей территории.
Ведущий исследователь Латвийского государственного института лесной науки Silava Янис Озолиньш отметил, что для такого решения нужна "очень большая политическая воля". В Эстонии охота на медведей никогда не прекращалась, а в Латвии их популяция была практически уничтожена в течение столетия. По мнению Озолиньша, вскоре необходимо будет разрешить отстрел определенного количества медведей, но это не должно быть "развлекательной охотой", а исключительно защитой населения от возможных нападений. Он считает, что ежегодный отстрел 10% популяции не нанесет ущерба ее существованию в Латвии.
Охота на медведей в Латвии запрещена. Арманд Краузе признает, что изменить законодательство будет непросто, но этот вопрос обсуждается. За охрану особо охраняемых видов животных отвечает Министерство умного управления и регионального развития, а также его подведомственные учреждения, включая Департамент охраны природы. Министерству земледелия подчиняется Государственная лесная служба, которая контролирует выполнение охотничьих норм.
Средство против медведей
Правильно используемый перцовый баллончик – очень эффективное средство для отпугивания медведей. Исследование, проведенное в 2008 году на Аляске (анализировавшее случаи нападения медведей с 1985 по 2006 год), показало, что в 92% случаев перцовый спрей останавливал медведя. В 96% случаев, когда человек оказывался вблизи животного, спрей помогал избежать ранений.