Министр хочет разрешить отстрел медведей в Латвии - но это не должно быть "развлекательной охотой"

В передаче "Krustpunktā" на Латвийском радио он рассказал, что 20–30 лет назад в Латвии было всего несколько медведей, а сейчас специалисты лесной отрасли утверждают, что их около 120. Поэтому необходимо задуматься об ограничении этой особо охраняемой популяции, чтобы их численность не увеличивалась слишком быстро. Краузе заявил, что это вопрос безопасности людей, так как один из медведей уже напал на работника компании Latvijas valsts meži.