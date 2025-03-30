В латвийских соцсетях вновь ходят слухи о черном фургоне, который "охотится на детей"
В Лиепае черный фургон, похожий на старый Mercedes, "охотится на детей в возрасте примерно 14-16 лет". Он был замечен также в Руцаве. Такое сообщение и предупреждение быть осторожными уже несколько дней распространяется в социальных сетях. Что говорят в полиции?
Портал liepajniekiem.lv сообщает, что в Государственной полиции (ГП) не поступало информации от жителей о подобных случаях.
При этом в соцсетях пользователи отмечают, что сами сталкивались с ситуациями, когда за ними следовала машина и им предлагали сесть внутрь. Некоторые возмущаются - где в таких случаях полиция, а другие спрашивают, где доказательства - фото и видео, а также подчеркивают, что Facebook не поможет, если о таких инцидентах не сообщать в полицию.
Стоит напомнить, что похожие сообщения о фургоне, который ездит по разным городам и преследует детей, а двое или трое мужчин заманивают их внутрь, время от времени появляются в разных местах Латвии. В 2023 году в Лиепае возникло беспокойство по поводу белого фургона, который напугал девочку в районе Тосмаре. ГП и полиция Лиепайского самоуправления проверили город, но не нашли такого транспортного средства.
О подозрительных автомобилях и возможной угрозе ГП призывает незамедлительно сообщать по телефону 112.