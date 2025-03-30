В латвийских соцсетях вновь ходят слухи о черном фургоне, который "охотится на детей"

При этом в соцсетях пользователи отмечают, что сами сталкивались с ситуациями, когда за ними следовала машина и им предлагали сесть внутрь. Некоторые возмущаются - где в таких случаях полиция, а другие спрашивают, где доказательства - фото и видео, а также подчеркивают, что Facebook не поможет, если о таких инцидентах не сообщать в полицию.