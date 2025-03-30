"Можем ли мы позволить себе ребенка?" Что о создании семьи в неспокойное время думают латвийские женщины
В последнее время в Латвии наблюдается резкое снижение рождаемости, что вызывает дискуссии о возможных причинах. Несомненно, экономическая нестабильность – один из факторов, но как насчет войны в Украине? Возможно ли, что страх за безопасность в собственной стране также влияет на это?
Доула (помощница при родах) иногда сталкивается с женщинами, которые сомневаются, правильное ли сейчас время для рождения ребенка. «Мы слышим вопросы: "Смогу ли я быть хорошей мамой?", "Будет ли мой партнер достаточно поддерживающим?", "Можем ли мы позволить себе ребенка?" и, конечно, "Будет ли мир безопасным через два года, чтобы я могла растить ребенка без страха?". Эти опасения вполне реальны и обоснованы, и каждая пара переживает их по-своему», – говорит член правления Латвийской ассоциации доул Даце Канепоне в интервью порталу mammamuntetiem.lv, одновременно подчеркивая, что эти факторы не являются решающими.
Она отмечает, что нет конкретных социологических исследований, доказывающих, что политическая напряженность напрямую влияет на рождаемость, но общая атмосфера в обществе, несомненно, создает фон, который может влиять на индивидуальные решения. «Конечно, тревожность и нестабильность влияют на эмоциональное состояние женщин.
Если говорить о страхе заводить детей из-за неопределенности будущего – да, это один из факторов. Однако когда мужчина и женщина испытывают сильное желание создать семью, эти страхи отходят на второй план», – добавляет она.
«Когда в семье появляется мысль: "Может, нам завести еще одного малыша?", это, как правило, больше эмоциональное, чем рациональное решение. Те, кто всегда ищет "правильный момент", могут так никогда и не решиться на этот шаг. Ведь идеальный момент может никогда не наступить», – поясняет Канепоне.
Природа уникальна
Часто обсуждается, является ли текущий момент благоприятным для рождения ребенка. «Безусловно, тревога и экономическая нестабильность играют свою роль, но природа устроена уникально – сила семьи и инстинкт самосохранения человечества очень устойчивы».
Она отмечает, что как только женщина узнает, что беременна, она интуитивно начинает больше сосредотачиваться на своем будущем ребенке, а не на внешних событиях.
«Когда малыш уже "в пути", внешние обстоятельства перестают играть решающую роль. Но при принятии решения о планировании ребенка, конечно, эти факторы учитываются. Интересно, что антропологи исследовали этот вопрос и выяснили, что даже в периоды напряженности рождаемость сохраняется».
Канепоне подчеркивает, что эмоциональное состояние женщины существенно влияет не только на нее саму, но и на ребенка. «Мы знаем, что все, что женщина чувствует, слышит, переживает, оказывает влияние на эмоциональное благополучие малыша. Есть также некий коллективный подсознательный уровень. Дети словно сами "выбирают", когда им появиться на свет – и даже в Украине, несмотря на войну, продолжают рождаться младенцы».
Она также отмечает, что материнский инстинкт – невероятно мощная сила. «Мы знаем, как у молодых матерей просыпается упрямство, сила, внутренние ресурсы – "Я сделаю все, что могу, для своей семьи!" Мы никогда не знаем, как инстинкт самосохранения нашего народа или общества может пробудиться в условиях повышенной незащищенности. Есть определенное внутреннее ядро семейной стабильности, которое дает родителям силы защищать своих детей».
Настало ли подходящее время?
Решение завести ребенка во многом зависит от внутреннего ощущения пары.
«Те, для кого создание семьи – естественный процесс, живут в иной реальности. Они строят семью независимо от того, что происходит в стране или за ее пределами. Их убеждение – любовь превыше всего, и все как-то устроится», – говорит Даце.
Антропологи изучали, почему даже в периоды кризисов рождаются дети, но до сих пор нет точного объяснения этому явлению. «Почему сейчас в Латвии наблюдается спад рождаемости? Мы можем только предполагать – возможно, это связано с экономическими трудностями, повышенной тревожностью и нестабильностью на рынке труда. Но мы также видим женщин, которые отчаянно хотят ребенка, но не могут забеременеть, вероятно, именно из-за стресса», – добавляет она.
Чтобы сохранять спокойствие, Даце советует сосредотачиваться на себе и избегать негативной информации. «Просто не смотреть фильмы и новости, полные негатива. Лучше спокойно ложиться спать, больше времени проводить на природе, слушать себя и свою внутреннюю энергию. Ребенок приходит в этот мир, когда женщина чувствует себя в безопасности и умиротворении. Стресс может снизить вероятность зачатия, поэтому важно практиковать внутренний баланс».
Хотя сейчас в Латвии наблюдается спад рождаемости, Канепоне подчеркивает, что демографические процессы всегда цикличны:
«Бывают периоды, когда рождаемость выше, и бывают периоды спада». Если есть желание завести ребенка, но возникают сомнения о правильном времени, важно помнить: нужно жить здесь и сейчас.
«Если в паре есть любовь, если женщина здорова, то есть и другие энергетические ресурсы, которые укрепляют ощущение безопасности в семье. Это похоже на страх перед будущим: "А будет ли у меня работа через 5 лет?" Нужно жить в настоящем моменте, а не проигрывать в голове разные сценарии будущего. Если ты чувствуешь, что хочешь ребенка – дай ему возможность прийти в этот мир. Это твоя жизнь, и она – самая важная. Тебе не нужно жить по сценарию мамы, бабушки, украинца или кого-то еще. Постарайся услышать себя и своего партнера. Если вы чувствуете, что хотите ребенка – позвольте этому случиться. Потому что "правильный момент" может никогда не настать. Главное – слушать себя, а не чужие мнения».