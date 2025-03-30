"Можем ли мы позволить себе ребенка?" Что о создании семьи в неспокойное время думают латвийские женщины

«Если в паре есть любовь, если женщина здорова, то есть и другие энергетические ресурсы, которые укрепляют ощущение безопасности в семье. Это похоже на страх перед будущим: "А будет ли у меня работа через 5 лет?" Нужно жить в настоящем моменте, а не проигрывать в голове разные сценарии будущего. Если ты чувствуешь, что хочешь ребенка – дай ему возможность прийти в этот мир. Это твоя жизнь, и она – самая важная. Тебе не нужно жить по сценарию мамы, бабушки, украинца или кого-то еще. Постарайся услышать себя и своего партнера. Если вы чувствуете, что хотите ребенка – позвольте этому случиться. Потому что "правильный момент" может никогда не настать. Главное – слушать себя, а не чужие мнения».