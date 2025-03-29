Министр обороны: "Мы закупаем сенсоры, мины, а также системы, позволяющие размещать и прикрывать эти мины"
фото: LETA
Андрис Спрудс.
В Латвии

Министр обороны: "Мы закупаем сенсоры, мины, а также системы, позволяющие размещать и прикрывать эти мины"

Отдел новостей

Otkrito.lv

Укрепление границы идет по плану, и в этом году восточная граница страны будет дополнительно усилена с помощью сенсоров, мин и систем для их размещения, заявил министр обороны Андрис Спрудс в передаче TV24 «Ziņu TOP».

В прошлом году началось укрепление восточной границы Латвии для защиты от военных угроз. В течение пяти лет планируется инвестировать 303 миллиона евро, в этом году на эти цели выделено 45 миллионов евро.

«В прошлом году мы в основном закупали, внедряли и устанавливали искусственные заграждения — бастионы HESCO, бетонные блоки, "зубы дракона", противотанковые ежи. Часть из них была размещена на временных складах, часть — непосредственно на определенных участках границы. Также были перерыты дороги. В этом году мы переходим к следующим шагам — закупаем сенсоры, мины, в том числе противотанковые. Также приобретаем системы, которые позволяют размещать и прикрывать эти мины», — рассказал Андрис Спрудс.

По его словам, планы по укреплению границ во всех странах Балтии схожи. Различия могут быть вызваны особенностями территории и рельефа, но они не являются принципиальными. Что касается выхода из Оттавской конвенции - было важно выработать единый подход к укреплению оборонительной линии Балтии.

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