Министр обороны: "Мы закупаем сенсоры, мины, а также системы, позволяющие размещать и прикрывать эти мины"
Укрепление границы идет по плану, и в этом году восточная граница страны будет дополнительно усилена с помощью сенсоров, мин и систем для их размещения, заявил министр обороны Андрис Спрудс в передаче TV24 «Ziņu TOP».
В прошлом году началось укрепление восточной границы Латвии для защиты от военных угроз. В течение пяти лет планируется инвестировать 303 миллиона евро, в этом году на эти цели выделено 45 миллионов евро.
«В прошлом году мы в основном закупали, внедряли и устанавливали искусственные заграждения — бастионы HESCO, бетонные блоки, "зубы дракона", противотанковые ежи. Часть из них была размещена на временных складах, часть — непосредственно на определенных участках границы. Также были перерыты дороги. В этом году мы переходим к следующим шагам — закупаем сенсоры, мины, в том числе противотанковые. Также приобретаем системы, которые позволяют размещать и прикрывать эти мины», — рассказал Андрис Спрудс.
По его словам, планы по укреплению границ во всех странах Балтии схожи. Различия могут быть вызваны особенностями территории и рельефа, но они не являются принципиальными. Что касается выхода из Оттавской конвенции - было важно выработать единый подход к укреплению оборонительной линии Балтии.