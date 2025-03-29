Министр обороны: "Мы закупаем сенсоры, мины, а также системы, позволяющие размещать и прикрывать эти мины"

«В прошлом году мы в основном закупали, внедряли и устанавливали искусственные заграждения — бастионы HESCO, бетонные блоки, "зубы дракона", противотанковые ежи. Часть из них была размещена на временных складах, часть — непосредственно на определенных участках границы. Также были перерыты дороги. В этом году мы переходим к следующим шагам — закупаем сенсоры, мины, в том числе противотанковые. Также приобретаем системы, которые позволяют размещать и прикрывать эти мины», — рассказал Андрис Спрудс.