У пятерых детей с кишечной палочкой развилась опасная форма почечной недостаточности

Как отмечают в больнице, при осложнениях в случае заражения кишечной палочкой Escerichia coli, вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), может развиться опасная для жизни форма почечной недостаточности. Это редкое и тяжелое осложнение, которое приводит к снижению числа эритроцитов (гемолитическая анемия), низкому количеству тромбоцитов и острой почечной недостаточности, а в особо тяжелых случаях вызывает повреждения и других органов.