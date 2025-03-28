У пятерых детей с кишечной палочкой развилась опасная форма почечной недостаточности
У пяти детей, госпитализированных с инфекцией кишечной палочки, развился гемолитико-уремический синдром, что может привести к опасной для жизни форме почечной недостаточности, и состояние их здоровья в Детской клинической университетской больнице (BKUS) оценивают как тяжелое.
Как отмечают в больнице, при осложнениях в случае заражения кишечной палочкой Escerichia coli, вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), может развиться опасная для жизни форма почечной недостаточности. Это редкое и тяжелое осложнение, которое приводит к снижению числа эритроцитов (гемолитическая анемия), низкому количеству тромбоцитов и острой почечной недостаточности, а в особо тяжелых случаях вызывает повреждения и других органов.
На этой неделе в BKUS были госпитализированы 15 детей дошкольного и младшего школьного возраста с подтвержденной инфекцией STEC, а также один ребенок с другой бактерией — E. coli EPEC.
На данный момент из 15 детей с инфекцией E. coli:
- 13 продолжают лечение в Инфекционном отделении,
- 1 ребенок находится в Отделении анестезиологии и интенсивной терапии,
- 1 ребенок выписан и продолжит лечение дома.
На данный момент связь с каким-либо конкретным продуктом не подтверждена, отмечают в больнице. Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) работают в нескольких направлениях, чтобы установить источник инфекции. При каждом новом случае проводится подробный опрос родителей с использованием расширенной анкеты, чтобы исключить или выявить общие факторы риска.
На данный момент SPKC получил 23 срочных уведомления о случаях инфекции. Заболели 21 ребенок в возрасте от 2 до 10 лет и 2 взрослых. Случаи заболевания констатированы в пригородах Риги, в Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южно-Курземском краях. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 13 дошкольных учреждениях и одной начальной школе.
К настоящему моменту обследовано 86 лиц, из них наличие энтерогеморрагической инфекции E. coli выявлено у пятерых детей. Эпидемиологи дают дополнительные рекомендации родителям детей, врачам и образовательным учреждениям в связи с этими случаями.
В сотрудничестве с администрациями образовательных учреждений эпидемиологи уточняют списки отсутствующих детей, связываются с родителями детей, чтобы выяснить причины отсутствия детей и, в случае заболевания, - симптомы. При симптомах кишечной инфекции организуется лабораторное обследование детей.
ЦПКЗ ежедневно сотрудничает с Национальной лабораторией референции микробиологии Рижского Восточного клинического университета и другими лабораториями, чтобы как можно скорее провести углубленное обследование возбудителей и определить, заражены ли заболевшие одним и тем же патогеном или же возбудители заболевания отличаются.
Центр проинформировал семейных врачей и больницы о существующей эпидемиологической ситуации, призвав обращать особое внимание на пациентов (особенно детей и пожилых людей), у которых имеются признаки острой кишечной инфекции - водянистая или кровавая диарея, боли в животе, тошнота, рвота, повышенная температура тела - и проводить лабораторное подтверждение диагноза.
Врачей призывают усиленно следить за состоянием здоровья больных в динамике, так как оно может ухудшиться позже.
Как пояснили в больнице, чтобы подтвердить, что еще кто-то из детей с подобными симптомами, обратившихся в центр неотложной медицины ДКУБ, имеет конкретную инфекцию, необходимо дождаться лабораторных результатов анализов, поэтому информация об актуальном количестве госпитализированных детей с инфекцией в дальнейшем будет публиковаться раз день.