Tesla столкнулась с протестами, бойкотами и падением продаж - как слова и поступки Маска влияют на компанию, и почему на помощь пришел даже Трамп

Маск привык к бурным реакциям на свои неоднозначные заявления на его, мягко говоря, спорные высказывания — и эти реакции часто выходят за рамки хейта в социальных сетях: реагирует рынок. Так, одной шуткой на 1 апреля про банкротство компании Маск в 2018 году обрушил акции на 5,1%. В том же году Маск написал, что готов выкупить акции Tesla, — и кроме акций, упавших на 11%, откликнулась Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Тогда против Маска возбудили дело из-за введения в заблуждения инвесторов, и он покинул пост председателя совета директоров. Акции снижались на 10% и после того, как Илон Маск курил марихуану в прямом эфире, и после его твита о том, что «цена акций Tesla слишком высока». Протесты как работников, так и активистов стали для Tesla почти рутиной: последние пять лет активисты в Германии выступают против строительства гигафабрик.