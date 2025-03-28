Нас ждет несколько теплых дней, а потом опять возможны снегопады

В субботу ожидается небольшая облачность, в воскресенье в Курземе будет больше облаков и дождей. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Ночью температура опустится до 0...+6 градусов, днем повысится до +11...+17 градусов в субботу, а в воскресенье будет чуть прохладнее.