"Горожане, не радуйтесь, вы тоже не будете в безопасности!" Эксперт предупреждает об увеличивающейся в Латвии угрозе

Председатель Латвийского союза охотников Юрис Бушкевиц подчеркивает, что вопрос не только в количестве рысей – решающим фактором станет возможность управления их популяцией. Это зависит от решений на уровне ЕС и возможности пересмотреть условия Бернской конвенции. "Пока рысь не включена в список охотничьих видов, у охотников нет мотивации участвовать в управлении этой популяцией", – отмечает Бушкевиц. Он считает, что контролируемая охота в долгосрочной перспективе способствовала бы сбалансированному сосуществованию человека и хищников.