"Горожане, не радуйтесь, вы тоже не будете в безопасности!" Эксперт предупреждает об увеличивающейся в Латвии угрозе
В Айзкраукльском крае, в волости Залве, недавно произошел тревожный инцидент – возле одной из сельских усадеб рысь напала на собаку и растерзала ее. После нескольких подобных случаев, когда хищники нападали на домашних животных, в обществе вновь стал актуальным вопрос: стоит ли из-за этого беспокоиться и жителям городов? Свое мнение по этому поводу в программе "Uz līnijas" на TV24 высказал председатель правления Латвийского союза охотников Юрис Бушкевиц.
Подробности произошедшего освещены на YouTube-канале журнала "Medības", где акцентируется внимание на растущей проблеме – популяция хищников в Латвии продолжает увеличиваться, однако их контроль недостаточен или вовсе отсутствует. Автор видео указывает, что сельские жители не получают должной защиты от таких нападений. Он предупреждает: если эта тенденция сохранится, под угрозой могут оказаться и горожане, поскольку ареал хищников постепенно расширяется.
"Горожане, не радуйтесь – если все продолжится в том же духе, то даже в своих "бетонных джунглях" вы не будете в безопасности от хищников", – предостерегает Бушкевиц.
В Латвии рысь является особо охраняемым видом, охота на который запрещена в соответствии с Бернской конвенцией – международным соглашением, определяющим статус охраняемых видов по всей Европе. В настоящее время оценивается, что в Латвии обитает около 1400 рысей, но среди охотников бытует мнение, что реальная численность может быть значительно выше.
Председатель Латвийского союза охотников Юрис Бушкевиц подчеркивает, что вопрос не только в количестве рысей – решающим фактором станет возможность управления их популяцией. Это зависит от решений на уровне ЕС и возможности пересмотреть условия Бернской конвенции. "Пока рысь не включена в список охотничьих видов, у охотников нет мотивации участвовать в управлении этой популяцией", – отмечает Бушкевиц. Он считает, что контролируемая охота в долгосрочной перспективе способствовала бы сбалансированному сосуществованию человека и хищников.