В выходные синоптики обещают теплую погоду, но после может снова пойти снег

В пятницу небо будет частично закрыто облаками, но существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до +9...+14 градусов, в некоторых районах на побережье температура не превысит +7 градусов.