В концертном зале Latvija выступит Копенгагенский королевский хор мальчиков

Копенгагенский королевский хор мальчиков — один из самых авторитетных вокальных коллективов Европы. В сезоне 2024/2025 он отметил свое 100-летие. За годы существования хор получил международное признание и выступал с гастролями по всему миру. Его репертуар в основном включает классическую музыку, написанную специально для мальчишеских и мужских голосов.