В концертном зале Latvija выступит Копенгагенский королевский хор мальчиков
30 апреля в 19:00 в концертном зале Latvija состоится выступление всемирно известного Копенгагенского королевского хора мальчиков. Коллектив выйдет на сцену под руководством дирижера Карстена Сейер-Хансена, а специальным гостем концерта станет датский аккордеонист-виртуоз Бьярке Могенсен.
В программе концерта — произведения Бенджамина Бриттена, включая «Te Deum» и «Rejoice in the Lamb», а также духовная музыка Антона Брукнера и сочинения североевропейских композиторов.
Копенгагенский королевский хор мальчиков — один из самых авторитетных вокальных коллективов Европы. В сезоне 2024/2025 он отметил свое 100-летие. За годы существования хор получил международное признание и выступал с гастролями по всему миру. Его репертуар в основном включает классическую музыку, написанную специально для мальчишеских и мужских голосов.
Высокий художественный уровень коллектива привлекал выдающихся дирижеров, среди которых Бенджамин Бриттен, Рафаэль Кубелик, сэр Эндрю Дэвис и Пол Маккриш. Ряд известных скандинавских композиторов создавали произведения специально для этого хора.
Патроном коллектива является король Дании Фредерик X, поэтому хор регулярно участвует в официальных мероприятиях королевского дома и сопровождает королевскую семью в зарубежных визитах.
Художественный руководитель хора Карстен Сейер-Хансен возглавляет коллектив с 2020 года. Ранее он получил широкое признание благодаря исполнению произведений Иоганна Себастьяна Баха.
Аккордеонист Бьярке Могенсен известен как один из самых универсальных музыкантов своего поколения. Он сотрудничал с ведущими оркестрами Европы и востребован как солист на крупнейших сценах.
Организатором концерта выступает Kurzemes filharmonija при поддержке самоуправления Вентспилса. Билеты можно приобрести в кассах концертного зала, в сети Biļešu paradīze и онлайн.