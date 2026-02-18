Ансамбль виолончелистов Dream Team представляет новую концертную программу

Кульминацией вечера станет знаменитое «Болеро» Мориса Равеля — одно из самых любимых произведений академической музыки XX века. В его основе — неизменная ритмическая пульсация и музыкальный материал, который благодаря мастерской инструментовке и нарастающей динамике развивается к блестящему, насыщенному триумфу. В интерпретации виолончельного ансамбля это сочинение раскроется в новых тембровых оттенках.