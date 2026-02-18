Ансамбль виолончелистов Dream Team представляет новую концертную программу
В четверг, 19 февраля, в 19:00 в Рижском доме конгрессов на концерт камерной музыки приглашает виолончельная группа Латвийского национального симфонического оркестра (LNSO) — ансамбль Dream Team, предлагая слушателям увлекательный, насыщенный музыкой вечер.
В программе прозвучат произведения Бретта Дина и Харолда Нобена, а также аранжировки самых популярных сочинений Мориса Равеля для ансамбля виолончелей. За дирижёрский пульт встанет Константин Петренко. Концерт проведёт музыковед и культурный журналист Лиене Яковлева.
Концерты виолончельной группы Dream Team всегда вызывают особый интерес, и слушатели вновь и вновь заполняют залы, чтобы насладиться богатым совместным звучанием виолончелей. Коллектив возглавляет лауреат Большой музыкальной премии, концертмейстер группы виолончелей Диана Озолиня; в составе ансамбля также выступают Зане Гуляне, Даце Залите-Зилберте, Марета Прикуле, Эмма Александра Бандениеце, Айнарс Паукшенс, Мартиньш Турсс и Янис Ринкулис. Ансамбль формирует тщательно продуманные, тематически цельные программы, объединяющие музыку разных эпох, стилей и жанров.
На концерте 19 февраля к ансамблю присоединятся дополнительные участники — виолончелисты Максим Скибицкий, Элиза Петренко, Катрина Анна Паукшена и Паулс Эрик Скуйиньш.
Кульминацией вечера станет знаменитое «Болеро» Мориса Равеля — одно из самых любимых произведений академической музыки XX века. В его основе — неизменная ритмическая пульсация и музыкальный материал, который благодаря мастерской инструментовке и нарастающей динамике развивается к блестящему, насыщенному триумфу. В интерпретации виолончельного ансамбля это сочинение раскроется в новых тембровых оттенках.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте bilesuparadize.lv, а также в кассе Рижского дома конгрессов.