Птичку жалко! Модный дом Schiaparelli шокировал своей новой обувью
Итальянский люксовый бренд Schiaparelli представил провокационную коллекцию обуви, украшенную головами птиц. Дизайн спровоцировал жаркие споры в соцсетях.
Известный итальянский модный дом Schiaparelli опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимки из новой коллекции весна/лето-2026, получившей название The Agony and The Ecstasy ("Агония и экстаз"). Главной особенностью представленной обуви стал необычный декор — туфли-лодочки на высоком каблуке украшены реалистичными головами птиц, расположенными на носке.
Согласно описанию бренда, модели выполнены из сатина, а декоративные элементы в виде птичьих голов изготовлены вручную. Белые перья и детализированные черты придают обуви одновременно роскошный и несколько сюрреалистичный вид.
Публикация вызвала бурную реакцию пользователей социальной сети. Мнения разделились кардинально: часть аудитории восхитилась креативностью и мастерством исполнения, назвав туфли "великолепными" и "очень красивыми". Другие подписчики отреагировали резко негативно, используя эпитеты "отвратительно", "ужасно" и "жутко".
"Красиво, но немного жутко", — написал один из комментаторов, выразив двойственное впечатление от работы дизайнеров. Кто-то отметил, что туфли "однозначно привлекли внимание", что, вероятно, и было одной из целей провокационного дизайна.
Это не первый случай, когда Schiaparelli оказывается в центре полемики из-за использования анималистических мотивов в своих коллекциях. В январе 2023 года на показе бренда модели вышли на подиум в нарядах с объемными головами животных — львов, волков и других зверей, пришитыми к одежде. Тогда креативное решение привлекло внимание зоозащитников, обвинивших модный дом в романтизации жестокого обращения с животными.