Птичку жалко! Модный дом Schiaparelli шокировал своей новой обувью

Это не первый случай, когда Schiaparelli оказывается в центре полемики из-за использования анималистических мотивов в своих коллекциях. В январе 2023 года на показе бренда модели вышли на подиум в нарядах с объемными головами животных — львов, волков и других зверей, пришитыми к одежде. Тогда креативное решение привлекло внимание зоозащитников, обвинивших модный дом в романтизации жестокого обращения с животными.