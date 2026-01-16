Награждение лауреатов гида красоты и благополучия журналов Pastaiga и Jauns OK (14.01.2026)
Только что завершился очередной год составления косметического топа журналов Pastaiga и Jauns OK. В нем традиционно собраны лучшие и самые ...
ФОТО: элегантность и вдохновение в одном месте. Состоялось награждение лауреатов гида красоты и благополучия журналов Pastaiga и Jauns OK
В снежный день 14 января во второй половине дня в ресторане Popcorn прошло красочное мероприятие — церемония награждения лауреатов гида красоты и благополучия журналов Pastaiga и Jauns OK.
Завершился очередной год работы над косметическим топом журналов Pastaiga и Jauns OK, в котором традиционно собраны лучшие и самые ценные новинки прошедшего года, а также протестированы и оценены инновационные бьюти-процедуры. Как и всегда, было сформировано специальное жюри, которое тщательно изучало состав, текстуру и эффективность продуктов.
Продукты и процедуры тестировали и оценивали: актер и телеведущий Андрис Булис, дизайнер модного бренда Anna Kruz Анна Крузе, художница Гундега Дудума, создательница и ведущая YouTube-канала Generation Famous Лаура Саулите, музыкант и телеведущий Маркус Рива, фотограф Koshum, юрист и контент-мейкер Патриция Анна Вавилова, а также редакции журналов Pastaiga и Jauns OK.
«Как один из членов жюри этого топа, могу сказать — тестирование дало поистине богатый опыт. За каждым брендом и продуктом стоит серьезная работа, и это чувствуется. Именно поэтому сегодня здесь нет случайных имен — каждая компания, попавшая в этот гид, действительно этого заслужила», — признал ведущий церемонии награждения, актер Андрис Булис.
Музыкальным приветствием гостей церемонии порадовал музыкант Chris Noah. Завершилось мероприятие неожиданной лотереей с ценными призами от партнеров Popcorn и Sky & More, а также от членов жюри — Анны Крузе, Гундеги Дудумы, Андриса Булиса и Лауры Саулите.
«Мы с уверенностью можем сказать, что выбор лауреатов этого топа отражает ключевые тенденции в сфере красоты. Радует, что и в этом году в топ лучшей косметики Pastaiga и Jauns OK вошли новички местной косметической среды и нишевые бренды. При этом неизменно высокое качество сохраняют и крупные игроки рынка», — считает главный редактор журнала Pastaiga Лаура Лаузиниеце.
«Мне кажется важным подчеркнуть ценность журнала в то время, когда всё вокруг быстротечно, изменчиво и зачастую поверхностно. Печатное издание по-прежнему предлагает остановиться — дает возможность вникнуть, прочитать, прочувствовать материал, изображения и идеи как единый опыт. В свою очередь, работа жюри в таком контексте означает ответственность — смотреть шире, оценивать не только тренды, но и качество, профессионализм и то, несет ли конкретный продукт реальную добавочную стоимость для читателя», — отметила в своей речи главный редактор журнала Jauns OK Анце Кокоревича.
Сердечное спасибо за прекрасные цветы Magnolijas Zieds, салону интерьера HenryMoon, салону оптики Vizionette, кондитерской Sala и другим нашим любимым партнерам, которые придали событию особую атмосферу!