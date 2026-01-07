Январские распродажи в Латвии показали явного лидера - и это не техника
В январе распродажи в Латвии снова меняют покупательские приоритеты: одна категория уверенно лидирует с большим отрывом, а различия между мужчинами и женщинами оказываются заметнее, чем кажется.
Январь в розничной торговле традиционно начинается с распродаж, когда многие жители пользуются возможностью совершить покупки по более выгодным ценам. Более половины жителей Латвии (60%) во время распродаж покупают одежду и обувь, в том числе сезонные товары. Второй по популярности категорией товаров являются бытовая техника и электроника - их по сниженным ценам планируют приобрести 28% опрошенных, следует из опроса, проведенного торговым центром моды и образа жизни Spice.
Третье место в рейтинге самых популярных на распродажах товаров занимают товары для дома и интерьера (23 %), четвертое - для красоты и гигиены (21%), пятое — аксессуары, такие как сумки, украшения, ремни и другие (12%). Реже всего на распродажах покупают товары для детей (9%).
Исследование также выявило различия в покупательских привычках между мужчинами и женщинами. Хотя одежда и обувь остаются самой популярной категорией товаров у представителей обоих полов, женщины покупают их чаще (68%), чем мужчины (49%). Второй по популярности категорией товаров на распродажах для женщин являются средства по уходу за собой и гигиенические товары - такой ответ дали 31% респондентов.
В то же время мужчины значительно чаще, чем женщины, приобретают бытовую технику и электронику - 31 % против 24 %.
Также видно, что женщины являются более активными «охотницами за скидками» и в периодраспродаж практически во всех категориях товаров совершают покупки чаще, чем мужчины. Лишь 16% женщин отметили, что не закупаются во время распродаж, тогда как среди мужчин так ответили 29% опрошенных.
Опрос населения по заказу центра моды и образа жизни Spice провела исследовательская компания Norstat, опросив в декабре 2025 года более 1000 жителей по всей Латвии.