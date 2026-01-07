Январские распродажи в Латвии показали явного лидера - и это не техника

Исследование также выявило различия в покупательских привычках между мужчинами и женщинами. Хотя одежда и обувь остаются самой популярной категорией товаров у представителей обоих полов, женщины покупают их чаще (68%), чем мужчины (49%). Второй по популярности категорией товаров на распродажах для женщин являются средства по уходу за собой и гигиенические товары - такой ответ дали 31% респондентов.