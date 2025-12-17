Немецкий дирижер Кристиан Райф.
Культура
Сегодня 16:38
Латвийский национальный симфонический оркестр приглашает на особые праздничные концерты
Провожая старый и встречая Новый год, Латвийский национальный симфонический оркестр приглашает на особые праздничные концерты, чтобы подарить своим слушателям магическую атмосферу торжества.
В четырех новогодних концертах — 29 декабря в 18:00 в концертном зале «Цесис», а также 30 декабря, 2 и 3 января в 19:00 в Рижском Доме конгрессов — к оркестру присоединятся американская оперная дива Джулия Баллок (Julia Bullock) и госпел-хор Хоровой школы Рижского Домского собора под музыкальным руководством немецкого дирижера Кристиана Райфа (Christian Reif).
В программе праздничных концертов будет отдана дань уважения многообразию американской музыкальной культуры: от произведений классиков — Маргарет Бондс, Джорджа Гершвина и Леонарда Бернстайна — до музыки современных композиторов Карлоса Саймона и Джесси Монтгомери, выдвинувших на первый план афроамериканское культурное наследие.