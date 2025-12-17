Латвийский национальный симфонический оркестр приглашает на особые праздничные концерты

В четырех новогодних концертах — 29 декабря в 18:00 в концертном зале «Цесис», а также 30 декабря, 2 и 3 января в 19:00 в Рижском Доме конгрессов — к оркестру присоединятся американская оперная дива Джулия Баллок (Julia Bullock) и госпел-хор Хоровой школы Рижского Домского собора под музыкальным руководством немецкого дирижера Кристиана Райфа (Christian Reif).