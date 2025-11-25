Вечеринка премии "Ночь лицедеев" 2025 года
После официальной части у театральных деятелей была возможность пообщаться, поздравить победителей и насладиться компанией друг друга на вечерней светской части.
ФОТО: театральные деятели отправились на вечеринку после вручения премии "Ночь лицедеев"
В воскресенье на прошлой неделе в театре "Дайлес" состоялась церемония вручения премий "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts). После официальной части у театральных деятелей была возможность пообщаться, поздравить победителей и насладиться компанией друг друга на вечерней светской части.
"Ночь лицедеев" — это главная театральная премия Латвии и событие государственного масштаба, которое подводит итоги всего театрального сезона. Эта престижная награда объединяет как государственные и муниципальные, так и независимые театры страны. За три десятилетия своего существования премия "Ночь лицедеев" не только завоевала высокий общественный престиж, но и получила официальное признание как культурный проект государственного значения.
Ежегодно премию "Ночь лицедеев" вручают 23 ноября – в день рождения выдающегося актера и режиссера Эдуарда Смильгиса.