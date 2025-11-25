ФОТО: театральные деятели отправились на вечеринку после вручения премии "Ночь лицедеев"

"Ночь лицедеев" — это главная театральная премия Латвии и событие государственного масштаба, которое подводит итоги всего театрального сезона. Эта престижная награда объединяет как государственные и муниципальные, так и независимые театры страны. За три десятилетия своего существования премия "Ночь лицедеев" не только завоевала высокий общественный престиж, но и получила официальное признание как культурный проект государственного значения.