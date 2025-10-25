Netflix создаст фильмы и сериалы по мотивам культовой настольной игры
Netflix запускает масштабную экранизацию культовой настольной игры Catan. Впервые в истории стратегическая вселенная Катана оживет на экранах в формате фильмов, сериалов и анимации.
Netflix продолжает активно развивать направление экранизаций по мотивам игр. На этот раз потоковый гигант получил эксклюзивные мировые права на создание проектов по мотивам культовой настольной игры Catan (в оригинале — The Settlers of Catan). В планах — игровые и анимационные адаптации в форматах фильмов, сериалов и других шоу.
Игра Catan, созданная Клаусом Тойбером в 1995 году, стала мировым феноменом: продано более 45 миллионов экземпляров, переведено на свыше 40 языков. Сюжет игры разворачивается на вымышленном острове Катан, где игроки осваивают земли, добывают и обменивают ресурсы, строят поселения и соперничают за влияние и победные очки.
О сделке объявило французское издательство Asmodee, владеющее правами на игру. Это соглашение открывает новую страницу в истории бренда, впервые перенося мир Catan на экраны и позволяя зрителям по-новому окунуться в его стратегическую вселенную. Глава Asmodee Томас Кеглер отметил: «Catan уже три десятилетия остаётся для многих “входом” в мир современных настольных игр. Мы рады, что теперь его вселенная сможет вдохновить ещё больше людей. Это подтверждает, что настольные игры стали частью поп-культуры и домашнего развлечения во всём мире».
Руководитель подразделения Netflix в США и Канаде Джинни Хоу добавила: «Каждый, кто играл в Catan, знает, что в основе игры — напряжённая стратегия и бесконечные возможности для драматических историй. Мы рады оживить этот мир в разных форматах — от сериалов и фильмов до анимации».