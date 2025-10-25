Netflix создаст фильмы и сериалы по мотивам культовой настольной игры

О сделке объявило французское издательство Asmodee, владеющее правами на игру. Это соглашение открывает новую страницу в истории бренда, впервые перенося мир Catan на экраны и позволяя зрителям по-новому окунуться в его стратегическую вселенную. Глава Asmodee Томас Кеглер отметил: «Catan уже три десятилетия остаётся для многих “входом” в мир современных настольных игр. Мы рады, что теперь его вселенная сможет вдохновить ещё больше людей. Это подтверждает, что настольные игры стали частью поп-культуры и домашнего развлечения во всём мире».