В эти три месяца рождаются самые уверенные в себе люди

Рождённые в декабре — это философские Стрельцы и целеустремлённые Козероги. Первые ищут смысл в путешествиях и опыте, вторые — стремятся к достижениям и признанию.

Их сила — в спокойствии и уверенности. Они не нуждаются в шуме и внимании, но умеют строить глубокие связи и завоёвывать уважение.

Декабрьские личности уверенно чувствуют себя в любой ситуации и не боятся новых горизонтов. Их эмоциональная сдержанность лишь усиливает интерес к их богатому внутреннему миру.