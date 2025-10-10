ФОТО: в Spice "прилетел" воздушный шар высотой с четырехэтажный дом
В атриуме торгового центра моды и образа жизни Spice установлена впечатляющая инсталляция — воздушный шар высотой 13 метров. Этот интерактивный объект создан в честь 25-летнего юбилея Spice и символизирует непрерывный полёт торгового центра. Грандиозная инсталляция была создана за три недели и является совместной работой Гундеги Скудрини и студии Don't Panic Design Solutions.
Автор идеи Гундега Скудриня объясняет выбор концепции так: «Есть три аспекта, почему мы выбрали именно воздушный шар. Во-первых, для меня Spice ассоциируется со смелым торговым центром, который всегда находится в полёте — развивается и движется вперёд. Во-вторых, в Spice можно найти множество настоящих сокровищ, которые вызывают у посетителей, особенно у женщин, чувство полёта. И в-третьих, нас со Spice объединяют общие ценности — чистое, ясное небо, под которым царят покой, цветущее пространство и счастливые, свободные люди».
Каждая деталь инсталляции продумана и тщательно проработана. Для изготовления воздушного шара потребовалось 160 метров специального материала, а изображение, нанесённое на его поверхность, создано с помощью комбинации творческого подхода команды и возможностей искусственного интеллекта.
Объём шара составляет около 260 кубических метров, а канат длиной 180 метров сплетён из отрезков бархатной ткани. На зеркальной платформе под розовыми панелями красиво отражаются и «играют» облака, изображённые на ткани воздушного шара.
Воздушный шар можно увидеть в большом атриуме Spice до конца октября.