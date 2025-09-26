Три знака зодиака обретут особое благоволение Вселенной до конца осени

15 декабря 2025 года Марс войдет в знак Козерога и достигнет там пика своей силы. Это придаст земному знаку напор, амбиции и храбрость, открыв перед ним новые возможности в работе и делах. Козероги будут излучать уверенность и харизму, добиваясь успеха как в профессиональной, так и в личной сфере. Их настойчивость и сила характера сделают их особенно привлекательными. Конец осени обещает им значительные победы и долгожданное ощущение, что звезды на их стороне.