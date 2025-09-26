Три знака зодиака обретут особое благоволение Вселенной до конца осени
Новый сезон стартовал 22 сентября 2025 года с осеннего равноденствия, открыв период Весов — время гармонии, романтики и перемен. Конечно, испытания и победы ждут всех, но астрологи уверяют: трое избранных получат наиболее мощную космическую поддержку, отмечает издание Parade.
Скорпион
Для Скорпионов осень пройдет под влиянием Марса, который задержится в их знаке до 4 ноября 2025 года. Этот транзит подарит водной стихии энергию, решительность и умение отстаивать свои интересы. Скорпионы ощутят подъем сил, уверенности и вдохновения, что позволит им открывать новые горизонты, смело проявлять себя и даже менять внешность в такт внутренним изменениям. В этот период возможностей для карьерного и личного роста будет предостаточно.
Весы
С 13 октября по 6 ноября 2025 года Венера посетит Весы, усилив их естественное обаяние и магнетизм. В это время отношения станут теплее, появятся новые друзья и партнеры, а финансовая сфера порадует приятными сюрпризами. Весы будут буквально сиять, привлекая внимание и симпатию окружающих. Это идеальный момент, чтобы позаботиться о внешности, обновить стиль и укрепить уверенность в себе. Все вложения в личное развитие принесут щедрые плоды — от подарков до ярких знакомств.
Козерог
15 декабря 2025 года Марс войдет в знак Козерога и достигнет там пика своей силы. Это придаст земному знаку напор, амбиции и храбрость, открыв перед ним новые возможности в работе и делах. Козероги будут излучать уверенность и харизму, добиваясь успеха как в профессиональной, так и в личной сфере. Их настойчивость и сила характера сделают их особенно привлекательными. Конец осени обещает им значительные победы и долгожданное ощущение, что звезды на их стороне.