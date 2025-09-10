Автор бестселлера "Код Да Винчи" выпустил новый роман про того же героя

Дэн Браун известен тем, что сочетает реальные исторические факты и мифы с художественным вымыслом. Его романы породили целый пласт культурных дискуссий — от изучения символики Леонардо да Винчи до споров о тайных обществах. Несмотря на критику за неточности, его книги привлекли миллионы читателей к истории искусства, религии и криптографии. Браун стал мировым феноменом в 2003 году, когда его «Код да Винчи» разошелся миллионными тиражами, вызвав как восторг читателей, так и критику ученых за многочисленные фактические ошибки. По данным Penguin Random House, общее количество проданных книг писателя превысило 250 миллионов экземпляров в 56 языках.