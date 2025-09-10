Автор бестселлера "Код Да Винчи" выпустил новый роман про того же героя
Новый роман Дэна Брауна уже начали продавать в Праге, где разворачивается главное действие истории.
После восьмилетнего перерыва американский писатель Дэн Браун представил новый роман "Секрет секретов". Книга вышла одновременно на 16 языках и стала одним из самых масштабных проектов писателя: почти 700 страниц, сложные сюжетные линии и традиционные для его творчества темы — искусство, религия, шифры и наука.

Издательство Penguin Random House заявило, что процесс подготовки проходил в условиях полной секретности. Сам Браун назвал роман «самым амбициозным» в своей карьере.

Как отмечается на официальном сайте писателя, сюжет книги развернется в Праге, куда главный герой Роберт Лэнгдон, профессор символики, отправится, чтобы посетить революционную лекцию Кэтрин Соломон — выдающегося специалиста по ноэтике, с которой у него недавно начались отношения. Кэтрин готовится к публикации книги, в которой изложены сенсационные открытия о природе человеческого сознания, способные поколебать устоявшиеся представления, сформированные веками. Однако жестокое убийство превращает поездку в хаос — Кэтрин исчезает вместе со своим рукописным трудом, а Лэнгдон оказывается мишенью могущественной организации и преследуется таинственным убийцей, будто сошедшим со страниц древних пражских мифов.

Критики встретили новинку неоднозначно: американские издания похвалили за динамику, британские — обрушились с критикой. Тем не менее интерес к книге огромный: Браун начинает мировое турне по 12 странам.

Дэн Браун известен тем, что сочетает реальные исторические факты и мифы с художественным вымыслом. Его романы породили целый пласт культурных дискуссий — от изучения символики Леонардо да Винчи до споров о тайных обществах. Несмотря на критику за неточности, его книги привлекли миллионы читателей к истории искусства, религии и криптографии. Браун стал мировым феноменом в 2003 году, когда его «Код да Винчи» разошелся миллионными тиражами, вызвав как восторг читателей, так и критику ученых за многочисленные фактические ошибки. По данным Penguin Random House, общее количество проданных книг писателя превысило 250 миллионов экземпляров в 56 языках.

