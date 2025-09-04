В Британии запустили сканеры для оценки зрелости авокадо в магазинах - Латвии пока остается гадать на ощупь
Это вечная проблема: возвращаешься домой, потратив целое состояние на авокадо, а оно оказывается либо слишком мягким для салата, либо слишком твёрдым для тоста. Однако один из ритейлеров Великобритании утверждает, что нашёл технологию, решающую эту проблему. Tesco начал тестировать в магазинах специальные сканеры авокадо, которые позволяют покупателям определить степень зрелости фрукта ещё до того, как положить его в корзину.
Крупнейшая сеть супермаркетов страны заявила, что устройства, установленные пока в пяти магазинах, используют инфракрасную технологию для анализа внутреннего состояния плода. Сканер выдаёт два варианта: авокадо готово к намазыванию или лучше подойдёт для нарезки.
Устройство One Third Avocado Scanner, созданное одноимённой нидерландской компанией, определяет зрелость за несколько секунд, помогая покупателям быть уверенными, что дома их ждёт идеальный тост с авокадо.
Представитель Tesco Лиза Лоуренс отметила, что сканер поможет людям лучше планировать покупки и сократить количество пищевых отходов:
«Авокадо на хлебе остаётся одной из самых модных закусок, собирая миллионы просмотров рецептов в соцсетях. Мы уверены, что сканер будет очень популярен у покупателей», — сказала она.
Несмотря на споры о влиянии на экологию, потреблении воды и этических стандартах на фермах, авокадо стали неотъемлемой частью британских завтраков. Tesco сообщил, что в прошлом году продал почти на 15 млн авокадо больше, чем годом ранее.
Сеть сотрудничает с поставщиком Westfalia Fruit в проекте по созданию сканеров. Ранее компании тестировали метод «татуировки» авокадо вместо пластиковых наклеек, а также ввели картонную и бумажную упаковку для фасованных авокадо, что, по данным Westfalia, позволило сэкономить 20 млн пластиковых элементов в год.