Щедрость по-балтийски: кто и сколько кладет в свадебный конверт
Примерно половина жителей Латвии выбирает в качестве свадебного подарка сумму до 200 евро, сообщили агентству LETA представители банка Citadele, ссылаясь на проведенный опрос.
Каждый четвертый житель Латвии (26%) предпочел бы подарить сумму до 100 евро, и столько же выбрали бы диапазон от 100 до 200 евро. Самыми щедрыми свадебными гостями в Балтии оказались жители Литвы — 18% литовцев подарили бы молодой паре от 200 до 300 евро.
При этом как в Литве, так и в Эстонии самым популярным ответом также была сумма от 100 до 200 евро — так ответили почти треть (30%) литовцев и четверть (25%) эстонцев.
Согласно данным опроса, литовцы реже всего выбирают подарки до 100 евро — так ответили только 5% респондентов, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составляет 26% и 20% соответственно. Тем временем 18% литовцев считают, что уместный подарок — это сумма от 200 до 300 евро, в то время как в Латвии и Эстонии такой размер подарка указали лишь 6% и 9%.
Еще 3% латвийцев, 5% литовцев и 4% эстонцев считают, что в конверт стоит положить более 300 евро.
Треть латвийцев (32%) указала, что размер подарка зависит от близости отношений с молодоженами. Подобного мнения придерживаются 39% респондентов в Литве и 36% — в Эстонии. Лишь небольшая часть жителей Балтии предпочла бы дарить что-то другое, а не деньги: 4% в Латвии, 5% в Эстонии и 3% в Литве.
Опрос был проведен банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в апреле 2025 года. В нем приняли участие более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.