Щедрость по-балтийски: кто и сколько кладет в свадебный конверт

Согласно данным опроса, литовцы реже всего выбирают подарки до 100 евро — так ответили только 5% респондентов, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составляет 26% и 20% соответственно. Тем временем 18% литовцев считают, что уместный подарок — это сумма от 200 до 300 евро, в то время как в Латвии и Эстонии такой размер подарка указали лишь 6% и 9%.