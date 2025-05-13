Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эти знания получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше означенную информацию оставить при себе.
Телец
Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.
Близнецы
Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши.
Рак
Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторой грани, и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки.
Лев
Этот день стоит посвятить любимым. Им, безусловно, лучше посвящать все дни, но сегодняшний - просто необходимо.
Дева
Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.
Весы
Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому. Даже если делать этого очень не хочется.
Скорпион
Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.
Стрелец
Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь.
Козерог
Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.
Водолей
Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе. Однако, вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.
Рыбы
Сегодня границы бытия раздвинутся перед вами и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравится?