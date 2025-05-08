Астрология прошлого: кем вы могли быть в прошлой жизни по своему знаку зодиака

В прошлой жизни вы знали, как лечить, утешать и оберегать. Быть может, жили в уединении у воды, помогали заблудшим или принимали новорожденных в этот мир. Сегодня ваша эмпатия и интуиция — это память о той глубокой миссии служения и заботы.