Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется заняться чем-то довольно неприятным. Не жалуйтесь на судьбу вслух - она обидится и назавтра устроит вам и вовсе каторгу.
Телец
Сегодня вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно, в противном случае большого удовольствия вы от сего подарка судьбы не получите.
Близнецы
Сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своего знания.
Рак
Тот факт, что вы что-то увидели первым, еще не оправдывает ваших притязаний на оный предмет. Тем паче, что у него (у предмета) может быть свое мнение по этому поводу.
Лев
Сегодня ваши внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным.
Дева
Не задерживайтесь сегодня, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой и вытащите домашних в театр, кино или просто погулять.
Весы
У вас богатое воображение, воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена/муж/бабушка/теща/и т.д., придумайте что-нибудь более безобидное.
Скорпион
Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
Стрелец
Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра.
Козерог
Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли. А то унесет еще в тридевятое царство.
Водолей
Сегодня вам стоит попытаться найти невидимую точку равновесия между личными чувствами и взаимоотношениями с другими людьми. Постарайтесь наломать не слишком много дров, их уже и так в избытке.
Рыбы
Сегодня вам можете понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней, ставки могут оказаться слишком высоки, чтобы нерешительность и смущение можно было оправдать.