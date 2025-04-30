Медвежонок, который не выжил: фиаско с печеньем покорило TikTok
В TikTok огромную популярность набрало 11-секундное видео, на котором девушка пыталась испечь милейшее печенье в форме медвежонка — но что-то пошло не так.
Судя по кадрам, автор видео с энтузиазмом выкладывала на противень фигурку, похожую на мягкую игрушку: милая, объемная, с ушками и лапками — идеальный будущий десерт. Однако уже через несколько секунд зрителям показывают результат после духовки — и он, мягко говоря, неожиданный.
Медвежонок растекся по противню, превратившись в нечто, больше напоминающее блин или растаявшую лужицу теста. Все детали исчезли, а от очаровательной задумки остался только силуэт с грустным комическим оттенком.
Это контрастное «до и после» рассмешило пользователей до слез — видео собрало более 12 миллионов просмотров, десятки тысяч комментариев и волну подражаний. В комментариях зрители шутят: «Это я — до и после работы», «Когда пыталась быть продуктивной, но стала просто лепешкой», «Тот самый момент, когда печенье решило сдаться».
Так что если у вас что-то не получается на кухне — вспомните это видео. Возможно, именно ваше фиаско станет хитом TikTok и поднимет настроение миллионам.
@yume.bakery me when I try to bake sweet things 🫣 What do you think is he cute ? 🥹❣️ #bearcookies #cookie #cookiesoftiktok #chocolatechipcookies #chocolatechip #baketok #baking #bakingrecipe #bakinginspo #funnytiktok #fyp #foryoupagе #xycba #tiktokviral #bakinglove #easybaking ♬ Sugar, Sugar - The Archies