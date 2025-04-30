Медвежонок, который не выжил: фиаско с печеньем покорило TikTok
фото: tiktok.com/yume.bakery
Медвежонок растаял в духовке - и стал звездой TikTok!
Стиль жизни

Медвежонок, который не выжил: фиаско с печеньем покорило TikTok

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В TikTok огромную популярность набрало 11-секундное видео, на котором девушка пыталась испечь милейшее печенье в форме медвежонка — но что-то пошло не так.

Судя по кадрам, автор видео с энтузиазмом выкладывала на противень фигурку, похожую на мягкую игрушку: милая, объемная, с ушками и лапками — идеальный будущий десерт. Однако уже через несколько секунд зрителям показывают результат после духовки — и он, мягко говоря, неожиданный.

Медвежонок растекся по противню, превратившись в нечто, больше напоминающее блин или растаявшую лужицу теста. Все детали исчезли, а от очаровательной задумки остался только силуэт с грустным комическим оттенком.

Это контрастное «до и после» рассмешило пользователей до слез — видео собрало более 12 миллионов просмотров, десятки тысяч комментариев и волну подражаний. В комментариях зрители шутят: «Это я — до и после работы», «Когда пыталась быть продуктивной, но стала просто лепешкой», «Тот самый момент, когда печенье решило сдаться».

Так что если у вас что-то не получается на кухне — вспомните это видео. Возможно, именно ваше фиаско станет хитом TikTok и поднимет настроение миллионам.

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