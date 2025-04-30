Медвежонок, который не выжил: фиаско с печеньем покорило TikTok

Это контрастное «до и после» рассмешило пользователей до слез — видео собрало более 12 миллионов просмотров, десятки тысяч комментариев и волну подражаний. В комментариях зрители шутят: «Это я — до и после работы», «Когда пыталась быть продуктивной, но стала просто лепешкой», «Тот самый момент, когда печенье решило сдаться».