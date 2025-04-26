Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный, многоступенчатый план действий, и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
Телец
Сегодня вам придется очень постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя. Возможно, придется быть грубым.
Близнецы
Сегодня первостепенной задачей для вас будет сохранение внутренней гармонии и душевного равновесия. Что бы ни происходило - не обращайте внимания.
Рак
Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.
Лев
Сегодня вы можете прослыть большим оригиналом. Усилий для этого почти не потребуется, достаточно минимального желания быть непохожим на других.
Дева
Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?
Весы
Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительно времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться вся оставшуюся жизнь.
Скорпион
Сегодня вас спасет лишь терпение, терпение и еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня.
Стрелец
Остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите, перекур, возможно, освежит вам память. Заодно сможете сбросить того, кто едет на вашей спине.
Козерог
Не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам лично. Можно же хоть раз в году позволить себе поозорничать всласть.
Водолей
Можете расслабиться - на сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем нелишне будет тактично напомнить.
Рыбы
Сегодня глас рассудка заглушит голос вашего сердца. Будьте готовы жить с последствиями того, что вы наделаете, следуя его советам.