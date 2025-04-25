Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности, которая при этом ляжет на ваши плечи.
Телец
Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть?
Близнецы
Сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение.
Рак
Сегодня вы получите огромное удовлетворение, ибо вам представится возможность с апломбом произнести "Я же говорил!". Но лучше пережить этот радостный момент молча, во избежание нелицеприятных высказываний в свой адрес.
Лев
Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.
Дева
Вам, возможно, покажется, что вы проиграли, но это не так. Надо лишь немного подождать. Не начинайте сегодня ничего нового.
Весы
Вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим, даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области.
Скорпион
Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.
Стрелец
Сегодня вам не подойдет ни один из стандартного набора действий в данной конкретной ситуации. Придется выдумывать что-то новое.
Козерог
Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты сегодня. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которое посетит вас нынче вечером.
Водолей
Если сегодня вы соберете гостей, или сами окажетесь чьим-то гостем, то скучать вам не придется. Вечеринки и застолья - самое подходящее занятие на этот день.
Рыбы
Сегодня вас будет беспокоить некоторое воспоминание, которое уже давно пора изгнать из памяти. Замените его свежими впечатлениями.