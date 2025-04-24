Премьера спектакля Виестурса Кайришса "Вишневый сад" в Рижском русском театре Михаила Чехова

«Спектакль о русской интеллигенции, «засидевшейся» в чеховском «вишневом саду», и о том, к чему это привело. O роли русской культуры (в том числе поп-культуры) в катастрофе современной России. Об ответственности ее представителей в контексте всего происходящего. И еще о том, что искусство не существует вне политики. И одновременно о том, что Чехов – это достояние мировой культуры и можно заметить, что его пьеса визионерски отражает трагедию современной России и Европы.», – говорит режиссер Виестурс Кайришс.