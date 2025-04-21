Лающий кот взорвал TikTok! Видео с пушистиком, считающим себя собакой, набрало целых 20 млн просмотров

На видео кот сидит у окна, внимательно вглядывается в улицу, замечает другого кота... и вдруг начинает лаять. Да, не мяукать, не шипеть, а именно лаять. Ну, или пытается! Подпись к ролику все объясняет:

"Когда твой кот вырос вместе с собаками". Звук, поведение и выражение лица пушистого артиста вызвали волну восторга в TikTok — и, конечно, шквал смешных комментариев: