Кот, который думает, что он собака!
Стиль жизни
Вчера 20:15
Лающий кот взорвал TikTok! Видео с пушистиком, считающим себя собакой, набрало целых 20 млн просмотров
TikTok снова доказал: чтобы стать вирусным, не нужны спецэффекты и сценаристы — достаточно кота, который считает себя собакой. Короткое видео длиной всего 14 секунд собрало уже более 20 миллионов просмотров и 4 миллиона лайков, а комментарии под ним — отдельный уровень искусства.
На видео кот сидит у окна, внимательно вглядывается в улицу, замечает другого кота... и вдруг начинает лаять. Да, не мяукать, не шипеть, а именно лаять. Ну, или пытается! Подпись к ролику все объясняет:
"Когда твой кот вырос вместе с собаками". Звук, поведение и выражение лица пушистого артиста вызвали волну восторга в TikTok — и, конечно, шквал смешных комментариев:
- «Когда забываешь, кем ты был в прошлой жизни…»
- «Кот: "Мяу? Не, не слышал"»
- «Этот кот явно в поиске своей настоящей идентичности»
- «Пес в теле кота. Pixar, вы где?»
- «Это уже не котопес, это собакот!»
- «Так вот откуда в подъезде был лай без собаки!»
- «Участковый кот: "Гав! Документы проверяем!"»
@cathyann.9 She saw another cat and instantly started barking LOL #funnycat #fyp #catsoftiktok ♬ original sound - Cathy