Половина жителей яйца красить не хотят! Далеко не все в Латвии соблюдают пасхальные традиции
Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Kantar, 51% жителей Латвии на Пасху будут красить яйца.
В то же время 29% респондентов отправятся на природу, еще 26% — устроят праздничное застолье. Также жители указали, что будут качаться на качелях или качать кого-то другого — так ответили 15% участников опроса.
Еще 15% жителей Латвии собираются украсить дом, 13% планируют пойти на богослужение в церковь.
Кроме того, 12% планируют посетить какое-либо публичное праздничное мероприятие, а еще 9% — пойдут на пасхальную ярмарку или выбрали другой способ провести праздник. 14% жителей Латвии указали, что в этом году не будут праздновать Пасху.
Данные опроса показывают, что женщины планируют красить яйца на Пасху чаще, чем мужчины. Также результаты показывают, что семьи с детьми активнее отмечают праздник — чаще красят яйца, украшают дом, устраивают праздничный обед, качаются на качелях или качают других, а также посещают праздничные ярмарки и публичные мероприятия.
Молодежь и латыши чаще качаются на качелях или качают других. На природу в Пасху чаще всего отправляются жители в возрасте от 25 до 34 лет. Опрос также показал, что жители Латгале в среднем чаще посещают церковные богослужения.
По сравнению с исследованием 2023 года увеличилась доля тех, кто будет петь, танцевать и участвовать в играх. В остальных пасхальных традициях за два года существенных изменений не наблюдается.