"Латвия - мой дом": "Би-2" возвращаются в Юрмалу с концертом в особом формате
28 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» одна из самых влиятельных, успешных и любимых русскоязычных рок-групп «Би-2» представит «Квартирник» — особый формат, в котором акустические и электрические инструменты существуют на равных, а камерная атмосфера соседствует с полноценной рок-н-ролльной мощью.
«Латвия — мой дом в том смысле, что я приезжаю сюда и моментально становлюсь домашним. У меня здесь друзья, родственники, квартира, в конце концов. Ну как здесь не сыграть квартирник?», - делится сооснователь и лидер группы «Би-2» Лева.
«Домашний концерт потому так и называется, что его играют дома. Это встреча друзей, общение и лучшие песни. Я хочу, чтобы этот вечер в Юрмале запомнился вам надолго», - добавляет второй основатель группы Шура.
Их музыка, сочетающая в себе мелодичность, глубокий смысл и мощное звучание, уже более трех десятилетий покоряет сердца слушателей. Концерты «Би-2» всегда становятся ярким событием, предоставляя поклонникам возможность услышать любимые хиты и новые композиции вживую.
Прямой диалог с публикой - неотъемлемая часть «Квартирника»: зрители смогут задать вопросы музыкантам и стать полноправными участниками происходящего на сцене. Музыканты в первые же секунды устанавливают со зрителями невероятно крепкую эмоциональную связь, которая сохранялась до самого конца выступлений.
В программе - все главные хиты группы и несколько песен из нового двенадцатого студийного альбома «Путешествие вокруг Солнца». Презентацию альбома, которая состоялась в марте этого года, музыканты устроили в настоящей обсерватории, на высоте 1400 м над уровнем моря. Альбом собирался долго и в итоге звучит как аккуратно выстроенная работа. По масштабу — это один из самых больших релизов группы за последние годы. Поклонники в Юрмале первыми услышат треки, которые войдут в сет-лист осеннего тура. Большой тур в поддержку нового альбома стартует осенью — и Юрмала станет его предвестником.