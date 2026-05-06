Легенды дискотек 90-х едут в Ригу: кто выступит на фестивале We Love The 90's
Легендарные хиты 90-х снова прозвучат в Риге. 14 августа фестиваль "We Love The 90's" соберёт на сцене Wondersala культовых исполнителей поп- и танцевальной музыки — 2 UNLIMITED, TECHNOTRONIC, REEL 2 REAL и EAST 17.
14 августа на одной из самых впечатляющих концертных площадок Риги под открытым небом — Wondersala — уже в третий раз состоится масштабный музыкальный фестиваль "We Love The 90's", который соберёт на одной сцене легендарных исполнителей поп- и танцевальной музыки 90-х: 2 UNLIMITED, TECHNOTRONIC, REEL 2 REAL и EAST 17. Фестиваль обещает зрителям настоящее путешествие во времени — в эпоху, когда радиостанции и танцполы по всему миру звучали культовыми хитами, а поп-культура 90-х формировала музыкальные вкусы целого поколения.
В этом году на сцену фестиваля выйдут артисты, чьи песни до сих пор звучат на вечеринках, в клубах и на радиостанциях. Хэдлайнером фестиваля в этом году станет группа 2 UNLIMITED, чьи песни стали международным феноменом поп-музыки.
Также на сцене выступит DAISY DEE, представляющая культовый танцевальный проект TECHNOTRONIC, чья композиция "Pump Up the Jam" стала одним из самых узнаваемых танцевальных хитов 90-х.
Гостей фестиваля ждёт и выступление харизматичного The Mad Stuntman — голоса проекта REEL 2 REAL, который покорил мир энергичным хитом "I Like to Move It".
Британская поп-группа EAST 17 исполнит свои самые известные песни, включая романтическую балладу "Stay Another Day", а также другие композиции, которые в 90-е годы занимали верхние строчки европейских и британских музыкальных чартов.
Фестиваль "We Love The 90's" задуман как яркое событие, наполненное ностальгией, танцевальной энергией и атмосферой летнего праздника. Зрителей ждёт масштабное сценическое шоу, световые эффекты и возможность вновь услышать песни, которые когда-то звучали на дискотеках и музыкальных телеканалах.