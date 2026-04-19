В Латвии пройдет Ночь музеев 2026: организаторы назвали тему этого года
23 мая в Латвии уже в 22-й раз пройдет международная акция «Ночь музеев». Темой этого года станут «Приключения предмета».
Как отмечают организаторы, выбранная тема перекликается с высказыванием: «И тряпка когда-то была хорошей рубашкой», напоминая о том, что у каждого предмета есть своя история и своя ценность.
Государственные, муниципальные и частные музеи, а также другие организаторы общественной жизни приглашены рассказать обществу о «приключениях» предметов из своих коллекций. Речь идет о пути музейных экспонатов, об их меняющемся значении и ценности в разные времена — от обычных бытовых вещей до свидетельств культурного наследия, связанных с эпохой, человеческими судьбами, памятью, опытом и традициями.
Международный день музеев в Европе ежегодно отмечают 18 мая. Впервые Международный совет музеев ICOM провозгласил его в 1977 году, а в Латвии эту дату отмечают с 1978 года.
Идея общеевропейской музейной акции появилась в 1999 году, когда Министерство культуры и коммуникации Франции призвало музеи Европы присоединиться к международной инициативе «Весна музеев». Позже она трансформировалась в «Ночь музеев», цель которой — познакомить с музеями и тех жителей, которые обычно их не посещают. Через несколько лет акция стала одной из инициатив, связанных с Международным днем музеев.
В Латвии мероприятия Европейской ночи музеев проходят уже третье десятилетие. За эти годы к очным ночным мероприятиям, призванным привлекать посетителей в музеи, присоединялось все больше учреждений. Помимо музеев, в акции участвуют также усадьбы, выставочные залы, библиотеки, государственные учреждения и другие организации. Основная программа для посетителей традиционно бесплатна, хотя отдельные мероприятия могут быть платными.