В Латвии пройдет Ночь музеев 2026: организаторы назвали тему этого года

Идея общеевропейской музейной акции появилась в 1999 году, когда Министерство культуры и коммуникации Франции призвало музеи Европы присоединиться к международной инициативе «Весна музеев». Позже она трансформировалась в «Ночь музеев», цель которой — познакомить с музеями и тех жителей, которые обычно их не посещают. Через несколько лет акция стала одной из инициатив, связанных с Международным днем музеев.