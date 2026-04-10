В Риге хотят вместе пройти миллиард шагов: как будет проходить первый "Пастайгатон"
Ходьба — самый естественный и доступный вид движения, который благоприятно влияет на физическое и ментальное здоровье человека. Чтобы напомнить о значении движения и прогулок для поддержания здоровья, 18 апреля в Риге пройдет необычное мероприятие — первый «Пастайгатон».
Мероприятие объединит коллективную прогулку по районам Риги с познавательными и спортивными активностями, за которые будет отвечать фитнес-тренер и создатель контента Даце Алпа.
Во время общей прогулки участники пройдут маршрут длиной 6,5 километра через разные районы Риги. Это даст возможность не только насладиться городскими видами, но и получить полезные советы о здоровье и физической активности в повседневной жизни. Вести мероприятие будут фитнес-тренер Даце Алпа и гид Ольга Ипатова-Игнатьева. Сбор участников начнется в 11.00 у дома на улице Калькю, 2, а завершится мероприятие в 14.00 на улице Стрелниеку, 1.
Цель «Пастайгатона» — совместно достичь одного миллиарда шагов, популяризируя ходьбу как самую простую, естественную и доступную форму движения. Это вызов для каждого, кому важно собственное здоровье и качество жизни.
Примечательно, что присоединиться к мероприятию можно будет и дистанционно — в приложении Walk 15, подключившись к вызову #LabiDzīvotKustībā и зафиксировав свою прогулку в любой точке Латвии.
Зарегистрироваться на мероприятие участников приглашают до 16 апреля 2026 года, заполнив анкету по адресу ej.uz/pastaigatons.