У торгового центра Mols в Риге в последний раз откроется парк аттракционов из Голландии
У торгового центра Mols в Риге снова откроется парк аттракционов из Голландии, однако на этот раз — в последний раз на этой площадке. Посетить его можно будет с 3 апреля по 4 мая.
Организаторы обещают, что в течение месяца у рижан и гостей города будет возможность провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь весенней атмосферой и разнообразными развлечениями. Парк аттракционов уже хорошо знаком многим жителям столицы и за годы работы успел стать одним из любимых мест сезонного отдыха.
В этом сезоне для посетителей подготовлена специальная программа скидок. Ее идея проста: платить меньше и получать больше впечатлений. Таким образом организаторы рассчитывают привлечь как постоянных гостей, так и тех, кто только собирается заглянуть в парк впервые.
Особый акцент в этом году делается на том, что это будет последняя возможность побывать на этих аттракционах именно у торгового центра Mols, ведь потом он уходит на масштабную реконструкцию.