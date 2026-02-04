В Латвии открывается выставка, которая должна развеять главный миф Советского Союза
11 февраля в Музее оккупации Лиепаи открывается выставка живописи из коллекции художественных предметов Лиепайского музея, отражающая социалистический реализм в искусстве советского периода, прославляющая людей труда и создающая оптимистичное видение будущего в духе идей социализма.
В экспозицию включены произведения латвийских художников, созданные в период с 1946 по 1978 год, которые отражают искусство времени советской оккупации, формирующее миф о всеобщем счастье и социальном благополучии.
Тематика работ охватывает промышленность и производство, в особенности значимый для Лиепаи завод «Красный металлург», его цеха, прокатные линии и портреты рабочих, в которых воплощен советский пафос труда. Значительное место отведено также теме порта и моря — повседневной жизни рыбаков, судам, капитанам и выходу в море, которые в советском искусстве приобретают возвышенное и монументальное звучание.
После Второй мировой войны и оккупации Латвии культура и искусство стали одним из главных инструментов пропаганды и коммунистической идеологии. Дальнейшее развитие искусства было подчинено политическому курсу, реализуемому в Советском Союзе, который определял не только круг тем, но и форму, выразительные средства и границы творческой свободы художника. Задачей искусства было служить пропаганде власти и прославлять человека труда.
Выставка в Музее оккупации Лиепаи предлагает рассматривать искусство советского периода как историческое свидетельство реальности оккупации, в которой идеология, пафос и повседневная жизнь переплетаются в едином визуальном повествовании, побуждая современного зрителя к критическому и рефлексивному восприятию.
Социалистический реализм являлся официально установленным художественным направлением в Советском Союзе, призванным отражать жизнь не такой, какова она есть, а такой, какой она должна была быть в соответствии с идеологией социализма.
Выставка из собрания коллекции художественных предметов Лиепайского музея «Идеализация советского времени в искусстве» в Музее оккупации Лиепаи на улице К. Укстиня, 7/9, будет открыта для посещения с 11 февраля по 5 апреля.