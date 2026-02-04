В Латвии открывается выставка, которая должна развеять главный миф Советского Союза

После Второй мировой войны и оккупации Латвии культура и искусство стали одним из главных инструментов пропаганды и коммунистической идеологии. Дальнейшее развитие искусства было подчинено политическому курсу, реализуемому в Советском Союзе, который определял не только круг тем, но и форму, выразительные средства и границы творческой свободы художника. Задачей искусства было служить пропаганде власти и прославлять человека труда.