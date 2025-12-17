Новогодняя традиция Латвийской оперы возвращается: в программе - лучшие мелодии "короля оперетты" Штрауса

«Каждый год с нетерпением ждут новогодние концерты Латвийской национальной оперы — они стали теплой и красивой праздничной традицией, соединяющей уходящий и наступающий год волшебством музыки. Для Signet Bank это сотрудничество особенное: мы верим, что культура — источник внутренней силы общества. Поддерживая оперу, мы укрепляем ее способность вдохновлять и создавать пространство, где каждый может пережить магию. Пусть эти концерты подарят мир, вдохновение и надежду новому году», — подчеркивает член правления Signet Bank Инета Доне.