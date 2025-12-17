Новогодняя традиция Латвийской оперы возвращается: в программе - лучшие мелодии "короля оперетты" Штрауса
С 27 декабря Латвийская национальная опера приглашает на новогодние концерты, которые в этом году впервые проходят при поддержке Signet Bank. Эти праздничные события стали неотъемлемой традицией конца года и снова порадуют публику выдающейся программой и ярким составом артистов.
Под музыкальным руководством Мартиньша Озолиньша и в постановке (режиссуре) Элиты Буковски концерт посвящен самым известным мелодиям «короля оперетты» Иоганна Штрауса — в честь его 200-летия. Солисты, хор и оркестр Латвийской национальной оперы создадут настоящую праздничную атмосферу и предложат начать Новый год с незабываемого музыкального впечатления. Полные искрящегося юмора и мелодического блеска, вальсы, польки и опереточные мелодии Штрауса принесут в праздничный вечер легкость, радость и танцевальность — именно так, как и положено настоящим новогодним торжествам.
«Новогодние концерты уже много лет для нас — особенно радостная встреча со зрителями, а неизменно полные залы подтверждают, что эта любовь взаимна. Пусть торжественная атмосфера новогодних концертов дарит радость и хорошее настроение на весь наступающий год», — говорит председатель правления Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш.
«Каждый год с нетерпением ждут новогодние концерты Латвийской национальной оперы — они стали теплой и красивой праздничной традицией, соединяющей уходящий и наступающий год волшебством музыки. Для Signet Bank это сотрудничество особенное: мы верим, что культура — источник внутренней силы общества. Поддерживая оперу, мы укрепляем ее способность вдохновлять и создавать пространство, где каждый может пережить магию. Пусть эти концерты подарят мир, вдохновение и надежду новому году», — подчеркивает член правления Signet Bank Инета Доне.
Праздничное настроение создадут солисты оперы Анния Кристиана Адамсоне, Инга Шлюбовска-Канцевича, Инна Клочко, Дана Брамане, Юлия Васильева, Ирма Паваре, Мартиньш Шмаукстелис, Раймонд Браманис, Андрис Лудвигс, Риналдс Кандалинцев, Рихард Мачановскис, солист Латвийского национального балета Кристап Яунжейкарс, а также хор и оркестр Латвийской национальной оперы под управлением дирижеров Каспара Адамсона или Мартиньша Озолиньша. Концерт будут вести ведущая солистка Латвийского национального балета Элза Леймане и актер Янис Грутупс.
Концерт прозвучит семь раз — с 27 декабря по 2 января. Прямая трансляция состоится 30 декабря в 19:00 на Latvijas Radio 3, а 11 января концерт можно будет посмотреть на LTV1.