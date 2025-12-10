Хогвартс оживает в Риге: симфоническое шоу по киносаге о Гарри Поттере уже 21 декабря

Самые популярные музыкальные мотивы из фильмов о Гарри Поттере, номинированные на "Оскар", снова позволят Вам погрузиться в приключения самого известного ученика школы Хогвартс и его друзей, а также непрекращающийся битву с неумолимым противником - злым колдуном лордом Волан-де-Мортом, сообщает портал balticevents.info.