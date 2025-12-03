"Би-2" с оркестром в Риге: из-за ажиотажа началась продажа дополнительных билетов
20 декабря 2025 года на сцене Xiaomi Arēna (Рига) состоится один из самых ожидаемых концертов года – выступление группы "Би-2" с симфоническим оркестром.
В связи с высоким интересом к событию организаторы открыли продажу дополнительных билетов, что позволит большему числу поклонников группы стать частью этого масштабного музыкального шоу.
Зрителей ждёт специальная программа, в которую вошли как легендарные хиты группы, так и новые композиции, представленные в уникальных оркестровых аранжировках. Концерт в Риге обещает стать незабываемым - мощный рок-н-ролльный драйв коллектива, красота звучания симфонического оркестра, масштабное световое шоу и особая праздничная атмосфера подарят зрителям неповторимое музыкальное впечатление.
Проект «Би-2 с оркестром» существует уже почти 20 лет и за это время стал настоящим культурным феноменом. В сотрудничестве с ведущими оркестрами и при участии титулованных звукорежиссёров группа выпустила четыре студийных альбома, записи которых проходили в легендарных мировых музыкальных студиях. Эти работы неизменно становятся событиями в музыкальной индустрии и находят отклик у поклонников самых разных поколений.
Концерт в Риге станет ярким финалом музыкального года и соберёт поклонников группы со всей Балтии.