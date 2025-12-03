"Би-2" с оркестром в Риге: из-за ажиотажа началась продажа дополнительных билетов

Проект «Би-2 с оркестром» существует уже почти 20 лет и за это время стал настоящим культурным феноменом. В сотрудничестве с ведущими оркестрами и при участии титулованных звукорежиссёров группа выпустила четыре студийных альбома, записи которых проходили в легендарных мировых музыкальных студиях. Эти работы неизменно становятся событиями в музыкальной индустрии и находят отклик у поклонников самых разных поколений.