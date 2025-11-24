Хор Латвийского радио завершит месяц своего 85-летия масштабным концертом-спектаклем "Старый Тисс. Оборотень"

Основой спектакля стал подлинный, более чем 300-летний документ — протокол судебного дела Цесисского округа. В нем мужчина по имени Тисс рассказывает, что всю жизнь прожил как оборотень и служил людям как знахарь и “конский шептун”. Его исповедь, полная мистики и древних представлений о мире, превращает судебное заседание в философский диалог о границах видимого и невидимого.