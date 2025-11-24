Хор Латвийского радио завершит месяц своего 85-летия масштабным концертом-спектаклем "Старый Тисс. Оборотень"
Хор Латвийского радио и Музыкальный дом Daile приглашают на единственное рижское представление аудиовизуального представления "Старый Тисс. Оборотень", которое состоится 29 ноября в Музыкальном доме Daile.
Основой спектакля стал подлинный, более чем 300-летний документ — протокол судебного дела Цесисского округа. В нем мужчина по имени Тисс рассказывает, что всю жизнь прожил как оборотень и служил людям как знахарь и “конский шептун”. Его исповедь, полная мистики и древних представлений о мире, превращает судебное заседание в философский диалог о границах видимого и невидимого.
Автор идеи Каспар Путниньш отмечает, что спектакль позволяет заглянуть в реальность, где человек — лишь часть большого живого круга, а знания предков открывают иной взгляд на современность.
Премьера представления “Старый Тисс. Оборотень” с успехом прошла в прошлом году в Цесисе, а теперь постановка возвращается в Ригу благодаря Музыкальному дому Daile
Хор Латвийского радио — один из самых признанных профессиональных хоров мира, удостоенный премий GRAMMY, Gramophone, ICMA и многих других.
Билеты на представление “Старый Тисс. Оборотень”— в кассах Bilesu paradize и на bilesuparadize.lv.