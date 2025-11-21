Три премии BAFTA и шоу на Netflix: в Ригу приедет "самый смешной человек Великобритании" Mo Gilligan

«The Mo You Know» это история невероятной карьеры Mo Gilligan и его самых любимых зрителями стендап-шоу, которые доступны на Netflix. В 2022 году комик представил зрителям «There's MO To Life» и «Momentum» - дебютное шоу, которое покорило публику в 190 странах, включая Латвию. Эти выступления раскрывают Мо с неожиданной стороны: перед нами человек с огромным сердцем, который показывает, что в мире нет злых людей, а каждый из нас порой становится очаровательным глупцом, пытаясь справиться с жизненными трудностями.