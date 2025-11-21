Три премии BAFTA и шоу на Netflix: в Ригу приедет "самый смешной человек Великобритании" Mo Gilligan
Трёхкратный лауреат телевизионной премии BAFTA, признанный «самым смешным человеком Великобритании» по версии The Times, звезда шоу на Netflix - Mo Gilligan приедет в Ригу с новой комедийной программой «The Mo You Know». Опытный комик и шоумен уже успел собрать аншлаги в США, Австралии, Новой Зеландии, Европе и, конечно, на родине - в Великобритании. Шоу пройдёт 14 ноября 2026 года в концертном зале Palladium Riga.
«The Mo You Know» это история невероятной карьеры Mo Gilligan и его самых любимых зрителями стендап-шоу, которые доступны на Netflix. В 2022 году комик представил зрителям «There's MO To Life» и «Momentum» - дебютное шоу, которое покорило публику в 190 странах, включая Латвию. Эти выступления раскрывают Мо с неожиданной стороны: перед нами человек с огромным сердцем, который показывает, что в мире нет злых людей, а каждый из нас порой становится очаровательным глупцом, пытаясь справиться с жизненными трудностями.
Лондонец, выросший в семье с ямайскими корнями, в своих шоу мастерски изображает мультикультурную природу современного британского общества - в курьёзных ситуациях с уважением и теплом ссылаясь на известные имена: Shakira, Bukayo Saka, Stormzy, Jay-Z и Kanye West. Мо с лёгкостью обыгрывает неловкие коннотации этих личностей в сценках, которые знакомы каждому и вызывают улыбку и тёплые эмоции, а также проводит зрителей через самые абсурдные моменты индустрии развлечений, которые он испытал на собственной шкуре, шаг за шагом выстраивая блистательную карьеру на скромном фундаменте в переполненной европейской арт-мекке.
«The Mo You Know» - уникальная возможность для всех ценителей юмора и стендапа в Латвии провести волшебный вечер, наполненный смехом и вдохновением.
«Юмору Mo Gilligan присуща свежесть. Он виртуозно превращает повседневные ситуации в увлекательное представление, завораживая аудиторию своей энергией» - The Guardian
«Его выступление – это совершенство. Mo Gilligan использует навыки, приобретённые на актёрских курсах, и с шармом оживляет каждое наблюдение и каждый архетип, делая это легко и непринуждённо» - The Times