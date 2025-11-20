Сказка возвращается: LIDO приглашает на бесплатное рождественское мероприятие с насыщенной программой
Еще в прошлом году Центр отдыха LIDO удивил гостей новым рождественским оформлением, и в этом году традиция продолжается - территория превращена в настоящее зимнее сказочное королевство. Каждый сможет прочувствовать его магическую атмосферу уже в это воскресенье, 23 ноября, на специальном открытии, где в течение всего дня будет проходить обширная бесплатная программа. Кульминацией вечера станет выступление группы Citi Zēni, а мероприятие проведёт Наурис Брикманис.
Праздник с разнообразными развлечениями для взрослых и детей будет проходить с 12:00 до 18:00. В течение дня гостей ждут конкурсы и активности, семейная игра "Охота за сказками", лотерея, а также творческая мастерская, где каждый сможет стать соавтором новой сказки LIDO. Посетители также смогут принять участие в лотерее.
Гостей ждет насыщенная концертная программа - выступление детской вокальной студии Spāre, шоу иллюзиониста Валдемара Вейса, а также энергичное барабанное шоу "DRUMLINE Latvia". Весёлое настроение подарит клоун Кронопио, а в 17:00 на сцену выйдут специальные гости - группа Citi Zēni.
В течение всего дня также будет работать ярмарка местных производителей KuKü tirgus, где более 80 латвийских дизайнеров и мастеров представят угощения, подарки и оригинальные изделия ручной работы. Подробная программа мероприятия доступна здесь.
В этом году на территории Центра отдыха LIDO создано зимнее сказочное королевство, в котором традиционные символы праздника - ангелы и гигантские шары - дополнены сказочными мотивами: каретой, троном правителя, воротами замка с башнями и другими впечатляющими световыми объектами. Величественную украшенную ёлку окружает богато освещённый забор с латышскими узорами, символизирующий место, где встречаются традиции и современное световое искусство.
В оформлении использованы новейшие LED-технологии и энергоэффективные элементы освещения, которые обеспечивают не только яркое и красочное оформление, но и снижают потребление энергии, делая праздник более дружественным по отношению к природе.