Сказка возвращается: LIDO приглашает на бесплатное рождественское мероприятие с насыщенной программой

Праздник с разнообразными развлечениями для взрослых и детей будет проходить с 12:00 до 18:00. В течение дня гостей ждут конкурсы и активности, семейная игра "Охота за сказками", лотерея, а также творческая мастерская, где каждый сможет стать соавтором новой сказки LIDO. Посетители также смогут принять участие в лотерее.