Легенды рока ZZ Top летом выступят в Тарту
Легендарная американская рок-группа ZZ Top даст концерт 22 июня 2026 года на Певческом поле в Тарту. Билеты поступят в продажу уже совсем скоро.
Группа была основана в 1969 году и быстро заняла свое место в истории рока, выпустив такие хиты, как “La Grange”, “Tush” и “Sharp Dressed Man”. Ее классический состав — Билли Гиббонс, Фрэнк Бирд и Дасти Хилл — оставался неизменным более 50 лет, что обеспечило группе место в Книге рекордов Гиннесса за самое долгое существование в оригинальном составе. Когда Дасти Хилл скончался в 2021 году, его место в трио занял многолетний гитарный техник группы Элвуд Фрэнсис.
ZZ Top выпустили 15 студийных альбомов, которые разошлись тиражом около 50 миллионов экземпляров. В 1980-х годах их видеоклипы доминировали на MTV и принесли группе множество наград. В 2004 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
Для членов концертного клуба Live Nation Eesti предварительная продажа билетов начнется 25 ноября в 12:00. Общая продажа билетов стартует 26 ноября в 12:00 на сайте и в пунктах продажи Piletilevi.