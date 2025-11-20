Легенды рока ZZ Top летом выступят в Тарту

Группа была основана в 1969 году и быстро заняла свое место в истории рока, выпустив такие хиты, как “La Grange”, “Tush” и “Sharp Dressed Man”. Ее классический состав — Билли Гиббонс, Фрэнк Бирд и Дасти Хилл — оставался неизменным более 50 лет, что обеспечило группе место в Книге рекордов Гиннесса за самое долгое существование в оригинальном составе. Когда Дасти Хилл скончался в 2021 году, его место в трио занял многолетний гитарный техник группы Элвуд Фрэнсис.