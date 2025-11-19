T-Fest даст единственный стадионный концерт в Европе - и состоится он в Риге
5 сентября 2026 на стадионе BTA Daugava состоится большой концерт популярного украинского рэпера и автора песен T-Fest. Это станет первым и единственным стадионным концертом артиста в Европе, сообщает портал balticevents.info.
Кирилл «T-Fest» Незборецкий – популярный хип-хоп артист родом из города Черновцы (Украина). За время своей карьеры записал и выпустил шесть студийных альбомов и десятки синглов.
Основную популярность набрал в 2017 году после дебютного релиза «0372». Такие работы, как «Давай Сконнектимся», «Прониклась мной», «Ни вчера, ни завтра», «Ламбада», «Как дела» и многие другие были на первых местах музыкальных чартов. «T-Fest» выпустил 25 клипов, которые суммарно собрали порядка 500 миллионов просмотров на YouTube.
На официальном YouTube-канале артиста на постоянной основе появляются новые работы. В этом году были сняты такие клипы, как «Музыка спасла меня», а также «Ни вчера, ни завтра». Последняя работа очень стала популярной именно в социальной сети Tiktok, где по сегодняшний день люди снимают ролики под эту песню. Песня «Давай Сконнектимся» в сервисе Shazam долгое время занимало первое место во всём мире.
В этом году в Риге Кирилл собрал более 8 тысяч людей в арене Xiaomi и вот уже в следующем году с абсолютно новой программой будет готов выступить на стадионе BTA Daugava. Шоу объединит популярные работы, эксклюзивные live-аранжировки и премьеру новых треков, которые прозвучат впервые.
Концерт собирает фанатов со всех точек мира - организуются авиа-туры, чтобы дать возможность фанатам со всего мира присоединиться и стать частью большого события. Билеты в продаже с 21 ноября на официальном сайте концерта www.t-fest.lv.