T-Fest даст единственный стадионный концерт в Европе - и состоится он в Риге

На официальном YouTube-канале артиста на постоянной основе появляются новые работы. В этом году были сняты такие клипы, как «Музыка спасла меня», а также «Ни вчера, ни завтра». Последняя работа очень стала популярной именно в социальной сети Tiktok, где по сегодняшний день люди снимают ролики под эту песню. Песня «Давай Сконнектимся» в сервисе Shazam долгое время занимало первое место во всём мире.