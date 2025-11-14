Chippendales возвращаются: лучшее мужское шоу из Лас-Вегаса в Риге 4 декабря

Всемирно известные Chippendales в 2025 году едут в тур "All Night Long Tour" по всему миру, а также пройдут шоу в городах по всей Европе. Зрителей ждёт хореография и новый состав исполнителей - это турне обещает стать самым горячим за всю историю коллектива. "Мы в восторге от того, что можем представить совершенно новое шоу Chippendales в городах Европы. Мы переосмыслили весь опыт, добавив новаторскую хореографию и динамичные новые номера. Каждая деталь продумана так, чтобы сделать это выступление идеальным вечером вне дома", - говорит Даниэль Пирсон, менеджер гастрольного тура Chippendales.