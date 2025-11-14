Chippendales возвращаются: лучшее мужское шоу из Лас-Вегаса в Риге 4 декабря
4 декабря в арене Xiaomi в Риге состоится шоу Chippendales — часть мирового тура "All Night Long Tour". Зрителей ждет обновлённая хореография, новый состав и вечер, полный энергии и эмоций.
Всемирно известные Chippendales в 2025 году едут в тур "All Night Long Tour" по всему миру, а также пройдут шоу в городах по всей Европе. Зрителей ждёт хореография и новый состав исполнителей - это турне обещает стать самым горячим за всю историю коллектива. "Мы в восторге от того, что можем представить совершенно новое шоу Chippendales в городах Европы. Мы переосмыслили весь опыт, добавив новаторскую хореографию и динамичные новые номера. Каждая деталь продумана так, чтобы сделать это выступление идеальным вечером вне дома", - говорит Даниэль Пирсон, менеджер гастрольного тура Chippendales.
Победители престижной премии "Best of Las Vegas" в номинациях "Лучшее мужское шоу" и "Лучшее место для девичника" 12 лет подряд, они более 22 лет выступают в Лас-Вегасе, где дали более 9000 шоу в отеле Rio Hotel & Casino. А с января 2025 года их новой сценической площадкой станет The LINQ Hotel + Experience.
Chippendales также прочно заняли своё место в истории поп-культуры и продолжают радовать зрителей не только на сцене, но и на экране. Сериал от HULU "Welcome to Chippendales", художественное переосмысление истории бренда, получил пять номинаций на Primetime Emmy и высокую оценку критиков. Также Chippendales появлялись в многочисленных телешоу, включая хит HULU "Тайная жизнь жён мормонов", "The Golden Bachelor" и "The Golden Bachelorette" от ABC, "Watch What Happens Live with Andy Cohen", "The Real Housewives of Beverly Hills", "Vanderpump Rules", "Jersey Shore Family Vacation" от MTV, а также в "20/20", "Good Morning America", "The Today Show" и даже в документальном сериале "Secrets of the "Chippendales Murders" на A&E.
Билеты на шоу в Риге доступны во всех кассах Biļešu Serviss.